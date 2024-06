VIDEO Zagorje pod vodom: 'Bilo je do pola metra vode, puno je mulja. Aktivirala su se i klizišta'

Nevrijeme praćeno obilnom kišnom oborinom zahvatilo je petak navečer grad Jastrebarsko i okolicu te područje grada Pregrade, općine Hum na Sutli, mjesta Prišlin, Grletinec i Druškovec Humski, javilo je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH.

Pokretanje videa... 00:35 Zagorje poharala snažna oluja. Svatovi 'zapeli' u vodi, tuča u Humu: 'Skršilo je sve...' | Video: 24sata Video

Građani su dojavljali poplavljene podrumske prostorije obiteljskih kuća te poplavu prizemnih dijelova zgrada, ali i poplove osobnih automobila.

Poplavljena je i industrijska zona u Pregradi te je došlo do izlijevanja potoka Kostelina na prometnicu D 206, dionica Pregrada - Hum na Sutli, koja je do daljnjega zatvorena za sav promet.

- Imamo većinom poplavljene objekte nizvodno od Kosteljine. Poplavljeni su, puni mulja, bilo je nekih do pola metra vode u objektima - rekao je za Hinu zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Pregrade, Siniša Petrak.

Dodao je da se rijeka Kosteljina na nekim mjestima izlila iz korita te duž ceste ima odrona i mulja.

"U Kostelu se aktiviralo jedno malo veće klizište na pristupnoj cesti jednoj kući. To je sada neupotrebljiva cesta. Ima i malih odrona i granja po cesti, ali to uglavnom sada saniraju Županijske ceste - rekao je zapovjednik.

Tijekom noći, naveo je, imali su sedam intervencija na kojima su ispumpavali vodu te pomagali građanima u spašavanju namještaja podizanjem na povišena dijelove.

- Bili smo na svadbi i kada smo izašli van prema autu vidjeli smo je bio u vodi. Nismo mogli doći do njega, vani su već bili vatrogasci. Čuli smo da se izlio potok od jakog nevremena koje je bilo. Vatrogasci su izveli aute iz vode malo dalje na parkiralište, no i tamo je ubrzo bilo sve poplavljeno te opet nismo mogli do auta. Takva je poplava u Pregradi da uzvanici sa svadbe ne mogu do svojih autiju. Voda i dalje nadire. Svi su se uznemirili i onda su stigli vatrogasci koji si to ispumpali. Jedva smo nekako izašli i otišli kućama. Mnoge su ceste bile pod vodom i neki su morali gurati aute i dobro se smočili, kazao nam je čitatelj koji je snimio posljedice nevremena ispred jedne dvorane za vjenčanja. Jučer je dio Zagorja pogodilo nevrijeme i tuča, piše zagorje.com.

Nevremenom je posebno pogođen Hum na Sutli gdje je došlo i do odrona zemlje.

Zagorje.hr neslužbeno saznaje da su se na području Orešja Humskog i Prišlina pojavili odroni zemlje na više mjesta radi jakih oborina. Zbog odrona je na niskonaponskoj mreži došlo do prekida napajanja električnom energijom koji će se u subotu ujutro početi rješavati.