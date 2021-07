Zagreb i okolno područje u nedjelju popodne pogodila je najavljena obilna kiša koja je prouzročila probleme u istočnom dijelu grada, Dugom Selu i okolici.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Obilna kiša, koja pada od 13 sati, prouzročila je probleme u istočnom dijelu Zagreba, Dugom Selu i okolici. Došlo je do plavljenja prometnica i podrumskih prostorija, a ima i nekoliko dojava o padu stabala i granja na prometnice, parkirana vozila i objekte - stoji u objavi Ravnateljstva civilne zaštite.

Dodaju kako je županijski centar 112 Zagreb zaprimio 50-ak poziva građana koji su tražili intervenciju vatrogasaca i komunalnih službi.

- Baš stojim na ulici i gledam poplavljenu ulicu. I jučer je bio isti scenarij, dva auta su zaglavila u vodi. Nisam čuo da je nekome od stanara poplavljen stan, što je dobro - priča nam Mario iz Vukomerca.

Čitatelj Antonio također živi na Vukomercu i kaže da su poplavljene ulice česta pojava kod njih.

- U zadnjih 15 godina odkad su izgrađene nove zgrade, svaki put kad padne obilnija kiša ulica je poplavljena. Šahtovi nisu uvlačili vodu već je izbacivalI u zrak - rekao je.

Prema Meteoalarmu, na zagrebačkom području će pasti do 50 mm kiše, na karlovačkom više od 75, mm, a na istoku zemlje od 40 do 70. U Gorskom kotaru mjestimično bi moglo pasti i do 90 mm kiše.