Nakon jučerašnjeg crvenog upozorenja za istok Hrvatske, Meteoalarm je danas objavio novu prognozu prema kojo je za cijelu kontinentalnu Hrvatsku, ali i Liku i Gorski kotar upaljen narančasti alarm.

Kako se navodi, na cijelom tom području lokalno je moguća obilna kiša. Na zagrebačkom području do 50 mm, na karlovačkom više od 75, mm, a na istoku zemlje od 40 do 70. U Gorskom kotaru mjestimično bi moglo pasti i do 90 mm kiše.

Zbog svega toga upozorava se na moguće urbane i bujične poplave, a moguća su i jača grmljavinska nevremena.

Uz obalu bi trebala biti u ostatku dana nešto povoljnija situacija, s vjetrom u Istri i na Kvarneru, dok su u Dalmacijii na krajnjem jugu zemlje moguća grmljavinska nevremena.

Stotine poziva za osječke vatrogasce

Županijski centar 112 Osijek zaprimio je jučer, 17. srpnja, oko 15 sati i 30 minuta dojavu kako je olujni vjetar odnio krov s trokatnice u Osijeku u Ulici Matije Gupca. Krov je pao na parkiralište i na električne instalacije te uzrokovao prekid tramvajskog prometa, nakon čega je pala izrazito jaka kiša. Županijski centar 112 Osijek zaprimio je u kratkom vremenu preko 300 poziva za pomoć vatrogasaca u ispumpavanju poplavljenih poslovnih prostora, podruma i prometnica. Poplavljena su i oba podvožnjaka.

Vatrogasci Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka imali su 39 intervencija ispumpavanja vode iz podruma, Javna vatrogasna postrojba Našice jednu intervenciju, Javna vatrogasna postrojba Čepin dvije intervencije, dok su dobrovoljna vatrogasna društva Belišće i Satnica imala po jednu intervenciju.

Županijski centar 112 Osijek zaprimio je ukupno 479 poziva koji su se odnosili na posljedice nevremena.

Županijski centar 112 Vukovar oko 16 sati zaprimio je nekoliko dojava iz Vinkovačkog Novog Sela kako su zbog jake kiše praćene tučom oborinske vode prodrle u dvorišta, a također je prekinuta opskrba električnom energijom. Obaviješten je Stožer civilne zaštite Vinkovci te su angažirane ekipe vodovodne tvrtke i Hrvatske elektroprivrede.



U Slavonskom Brodu vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod imali su 2 intervencije ispumpavanja podruma, a u Novoj Gradiški vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ljupina imali su 12 intervencija ispumpavanja vode iz objekata.