VIDEO Zapalio se automobil na A1! 'Kolona je osam kilometara'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji istrage protiv Devčića - cjepkanje, lažiranje referenci...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Istragu protiv bivšeg šefa nabave MORH-a brigadira Ivice Devčića i vlasnice tvrtke Design vision Alme Boch otvorio je USKOK. Sumnjaju da je Devčić 2018. i 2019. namjestio nabavu 260 pari čizama cjepkanjem na dvije da postupak ne bi morao biti otvoren i da bi bila ispod praga te pri tom još i smanjio broj čizama kako bi Boch dao posao od 62.000 eura. Ona je pritom zaradila 26.000 eura koliko su čizme preplaćene. Ministar obrane Anušić rekao je da će Devčić dobiti otkaz te potvrdio da su tvrtki Design vision lani na četiri godine zabranili javljanje na natječaje MORH-a jer su otkrili da su lažirali reference u nabavi balističkih ploča koje se umeću u pancirke što je moglo ugroziti živote hrvatskih vojnika. Kandidaturu za predsjednika HOO-a predao Josip Varvodić, kaže da ima dovoljno potpisa, podupire ga i HNS. Kinezi kao "čiste izmišljotine" odbacili Trumpove optužbe o miješanju u izbore 2020. on rekao da su nezakonito pribavili 220 milijuna dosjea birača i pokušali ih lažirati u Bidenovu korist
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji istrage protiv Devčića - cjepkanje, lažiranje referenci...
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Video: 24sata/Video
NAKON SMJENE - PUT MORA!
VIDEO Gužve u smjeru mora! 'Kolona je velika, sporo se ide'
Gužve su na cestama prema moru. Kako je izvijestio HAKoko 18 sati, na A1, dionici Novigrad-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Također, vozilo je u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Zagreba - vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Prometna nesreća je na 237. +600 km između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika - vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 km. "Velike su gužve, sporo se krećemo", kaže nam čitatelj koji je poslao snimku...
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Gužve prema moru
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Video: Čitatelj 24sata
NEMA OZLIJEĐENIH
VIDEO Požar kod Bosiljeva: 'Vozač je sam krenuo gasiti...'
Kako su nam potvrdili iz policije u petak poslijepodne zaprimljena je dojava o požaru kamiona kod Bosiljeva. Konkretno zapalila se guma koju je vozač pokušao sam ugasiti. Ubrzo su stigli i vatrogasci. Kako nam je potvrdila policija nema ozlijeđenih osoba.
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Požar kamiona
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Video: Čitatelj 24sata
VOX POPULI
Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je stvar kulture’
Ostavljanje napojnicama konobarima uvijek je tema rasprava. Neki to smatraju potrebnim i kulturnim, dok drugi ne vide smisao u tome. Zagrepčane smo pitali koje je njihovo mišljenje o ostavljanju napojnica
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Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je dobra kultura’
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Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši šef nabave MORH-a, brigadir Ivica Devčić, uhićen je u akciji Uskoka i vojne policije zbog sumnje u namještanje natječaja 2018. i 2019. za kupnju vojnih čizama, pri čemu je tvrtka Design Vision, čija je vlasnica Alma Boch također privedena, profitirala za oko 30 tisuća eura. Prema saznanjima 24sata, Uskok smatra da je Devčić namjerno podijelio nabavu kako bi posao dobila spomenuta tvrtka, koja je od tada redovito dobivala poslove bez otvorenih natječaja. Već od sutra bit će dostupan lijek givinostat za dječake oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. U HZZO-u očekuju da će usporiti napredovanje bolesti. SAD je nastavio napade na Iran, a Trump je najavio nove mete. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. 102 tisuće eura, ili više nego sve ostale parlamentarne stranke zajedno, dobio je donacija u prvih šest mjeseci HDZ. SDP je skupio najmanje, samo 1300 eura.
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u!
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Video: 24sata/Video