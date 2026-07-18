VIDEO Zapalio se automobil na A1! 'Kolona je osam kilometara'

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji istrage protiv Devčića - cjepkanje, lažiranje referenci... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Istragu protiv bivšeg šefa nabave MORH-a brigadira Ivice Devčića i vlasnice tvrtke Design vision Alme Boch otvorio je USKOK. Sumnjaju da je Devčić 2018. i 2019. namjestio nabavu 260 pari čizama cjepkanjem na dvije da postupak ne bi morao biti otvoren i da bi bila ispod praga te pri tom još i smanjio broj čizama kako bi Boch dao posao od 62.000 eura. Ona je pritom zaradila 26.000 eura koliko su čizme preplaćene. Ministar obrane Anušić rekao je da će Devčić dobiti otkaz te potvrdio da su tvrtki Design vision lani na četiri godine zabranili javljanje na natječaje MORH-a jer su otkrili da su lažirali reference u nabavi balističkih ploča koje se umeću u pancirke što je moglo ugroziti živote hrvatskih vojnika. Kandidaturu za predsjednika HOO-a predao Josip Varvodić, kaže da ima dovoljno potpisa, podupire ga i HNS. Kinezi kao "čiste izmišljotine" odbacili Trumpove optužbe o miješanju u izbore 2020. on rekao da su nezakonito pribavili 220 milijuna dosjea birača i pokušali ih lažirati u Bidenovu korist

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