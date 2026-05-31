VIDEO Zapalio se bus u Turskoj, među osam poginulih i beba

U stravičnoj nesreći do koje je došlo jutros na zapadu Turske poginulo je osam ljudi, među kojima i jedna beba. Tragedija se dogodila kada je putnički autobus udario u zaštitnu ogradu i potom se zapalio, pretvorivši se u plamenu buktinju. U nesreći su ozlijeđene još 33 osobe, čime se nastavio crni niz smrtonosnih incidenata na turskim cestama.

📌Mustafa Fevzi Merdin (Otobüs şoförü)

📌Merve Erik

📌Hayriye Arıkan

📌Zehra Eyiol

📌Fatma Kartal…

Stravični prizori na autocesti Izmir - Antalya

Autobus u vlasništvu prijevozničke tvrtke "Pamukkale Tourism" prevozio je 38 putnika i tri člana osoblja na redovnoj noćnoj liniji od Izmira prema popularnom mediteranskom turističkom središtu Antaliji. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo u provinciji Denizli oko 1.40 sati po lokalnom vremenu. Vozilo je, iz zasad službeno neutvrđenih razloga, iznenada skrenulo s ceste i velikom silinom udarilo u metalnu zaštitnu ogradu. Odmah nakon sudara izbio je požar koji se brzo proširio i zahvatio cijeli autobus, ostavljajući putnicima malo vremena za bijeg. Među osam smrtno stradalih su, uz bebu, i njezin otac te 50-godišnji vozač autobusa. Prizori na mjestu nesreće bili su stravični, a brojne spasilačke i vatrogasne ekipe satima su se borile s vatrom i pomagale unesrećenima. Ozlijeđeni putnici hitno su prevezeni u obližnje bolnice.

Sigurnost na cestama ostaje gorući problem Turske

Ova tragedija još je jednom skrenula pozornost na dugogodišnji problem sigurnosti u prometu u Turskoj, zemlji koja se unatoč naporima vlasti i dalje bori s poražavajućom statistikom. Podaci Turskog statističkog instituta za 2025. godinu otkrivaju alarmantnu sliku: u prometnim nesrećama život je izgubilo 6.035 osoba, dok ih je čak 403.937 ozlijeđeno. Preračunato u dnevne brojke, to znači da se u Turskoj svakoga dana dogodi gotovo 790 nesreća sa smrtnim ishodom ili teškim ozljedama, u kojima život gubi prosječno 16,5 osoba. Zanimljivo je da je ukupan broj smrtnih slučajeva u 2025. godini bio manji za pet posto u odnosu na prethodnu godinu, no istovremeno je ukupan broj nesreća porastao za zabrinjavajućih 7,3 posto. Kao glavni uzrok za čak 87,1 posto svih nesreća navodi se ljudski faktor, odnosno pogreška vozača, kako izvještava agencija AP News.

Denizli'deki otobüs faciasında yürek burkan ayrıntı: 9 aylık oğluna siper oldu...



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.



Kazada yaşamını yitiren yolculardan Civan Şen'in, son anlarında 9 aylık bebeğine siper olduğu öğrenildi.

Napori vlade u sjeni crnog niza nesreća

Turska se u prošlosti suočavala s reputacijom zemlje s izrazito opasnim cestama, osobito u i oko metropola poput Istanbula i Ankare. Vlada je u posljednja dva desetljeća uložila značajna sredstva u poboljšanje prometne infrastrukture, uključujući izgradnju modernih i sigurnijih autocesta s četiri traka te postavljanje tisuća kamera za nadzor brzine i prometa. Ipak, čini se da ti napori nisu dovoljni da se spriječe tragedije velikih razmjera, pogotovo one koje uključuju autobuse. Crni niz teških autobusnih nesreća neprekidno se nastavlja. Tako je u kolovozu 2021. godine u prevrtanju autobusa poginulo najmanje 15 osoba, dok je u veljači 2023. u sličnoj nesreći život izgubilo osam ljudi uz 42 ozlijeđena. Krajem 2025. godine u sudaru autobusa i kamiona poginulo je sedam osoba, a samo nekoliko mjeseci prije ove posljednje tragedije, u veljači 2026. godine, također u blizini Antalije, u prevrtanju autobusa poginulo je osam osoba, a 26 ih je ozlijeđeno.

Prometne nesreće kao globalni izazov

Iako je situacija u Turskoj posebno zabrinjavajuća, prometne nesreće predstavljaju ozbiljan globalni javnozdravstveni problem. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), tijekom 2021. godine diljem svijeta je u prometu život izgubilo oko 1,2 milijuna ljudi. Iako taj broj predstavlja smanjenje od pet posto u odnosu na 2010. godinu, napredak je prespor, a prometne nesreće i dalje ostaju vodeći uzrok smrti među djecom i mladima u dobi od pet do 29 godina. Globalni podaci pokazuju da su putnici u autobusima generalno sigurniji od onih u osobnim automobilima, no kada dođe do nesreće s autobusom, posljedice su često katastrofalne s velikim brojem žrtava.

*uz korištenje AI-ja