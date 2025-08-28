VIDEO Zapalio se motocikl na Trešnjevci: 'Samo je odjednom planuo, sve je bilo puno dima'

U Ozaljskoj ulici u zagrebačkom naselju Trešnjevka u četvrtak se u poslijepodnevnim satima zapalio motocikl. Kako nam javlja naš čitatelj, sve je bilo puno dima te su intervenirali vatrogasci.

- Kada sam došao, motocikl je već gorio. Nije bilo nikakvog sudara, ali sve se dimilo, a onda su došli i vatrogasci - govori nam čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Zapalio se motor u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Motocikl je samo odjednom planuo sam od sebe. Srećom, vatrogasci su došli dosta brzo - rekla nam je još jedna čitateljica.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam rekli kako su dojavu zaprimili u 17:01 sati te kako je do požara došlo u vožnji i kako nema ozlijeđenih.