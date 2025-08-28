Obavijesti

'SVE SE DIMILO'

VIDEO Zapalio se motocikl na Trešnjevci: 'Samo je odjednom planuo, sve je bilo puno dima'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Planuo je odjednom, sam od sebe, ali vatrogasci su jako brzo došli, govori nam čitateljica.

U Ozaljskoj ulici u zagrebačkom naselju Trešnjevka u četvrtak se u poslijepodnevnim satima zapalio motocikl. Kako nam javlja naš čitatelj, sve je bilo puno dima te su intervenirali vatrogasci.

- Kada sam došao, motocikl je već gorio. Nije bilo nikakvog sudara, ali sve se dimilo, a onda su došli i vatrogasci - govori nam čitatelj.

Zapalio se motor u Zagrebu 01:00
Zapalio se motor u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Motocikl je samo odjednom planuo sam od sebe. Srećom, vatrogasci su došli dosta brzo - rekla nam je još jedna čitateljica.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam rekli kako su dojavu zaprimili u 17:01 sati te kako je do požara došlo u vožnji i kako nema ozlijeđenih.

