VIDEO Zapalio se motocikl na Trešnjevci: 'Samo je odjednom planuo, sve je bilo puno dima'
U Ozaljskoj ulici u zagrebačkom naselju Trešnjevka u četvrtak se u poslijepodnevnim satima zapalio motocikl. Kako nam javlja naš čitatelj, sve je bilo puno dima te su intervenirali vatrogasci.
- Kada sam došao, motocikl je već gorio. Nije bilo nikakvog sudara, ali sve se dimilo, a onda su došli i vatrogasci - govori nam čitatelj.
- Motocikl je samo odjednom planuo sam od sebe. Srećom, vatrogasci su došli dosta brzo - rekla nam je još jedna čitateljica.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam rekli kako su dojavu zaprimili u 17:01 sati te kako je do požara došlo u vožnji i kako nema ozlijeđenih.
