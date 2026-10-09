Zapalio se deponij Metis u Puli, javio nam je naš čitatelj koji je snimio strašnu buktinju. Požar su nam potvrdili vatrogasci JVP-a Pula te kazali kako su svi na terenu
VIDEO Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...'
Na području odlagališta Metis u Puli izbio je požar u petak kasno popodne, javio nam je naš čitatelj koji je snimio strašnu buktinju. Požar su nam potvrdili vatrogasci JVP-a Pula te kazali kako su svi na terenu.
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- Vidjeli smo ogroman dim koji se širio nebom dok smo prilazili Puli. Vatrogasci su na trenutak imali požar pod kontrolom, ali se vatra opet rasplamsala - rekao je čitatelj.
U međuvremenu se oglasio i Grad Pula.
- Zbog požara koji je večeras izbio na području odlagališta METIS, mole se stanovnici područja Mjesnih odbora Šijana, Veli Vrh i Štinjan da ostanu u kućama te prozore drže zatvorenima. Nakon što budemo raspolagali s više informacija, pravodobno ćemo obavijestiti javnost - javili su iz Grada Pule.
Ovo nije prvi put da gori na ovom mjestu, piše Istra24.hr.
Građani javljaju o gustom dimu koji se nadvio nad Pulom, smradu plastike i eksplozijama koje se čuju.
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