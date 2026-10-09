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VIDEO Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...'

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Gori na deponiju u Puli, čuju se eksplozije: 'Ostanite u kućama i zatvorite prozore...'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Zapalio se deponij Metis u Puli, javio nam je naš čitatelj koji je snimio strašnu buktinju. Požar su nam potvrdili vatrogasci JVP-a Pula te kazali kako su svi na terenu

Na području odlagališta Metis u Puli izbio je požar u petak kasno popodne, javio nam je naš čitatelj koji je snimio strašnu buktinju. Požar su nam potvrdili vatrogasci JVP-a Pula te kazali kako su svi na terenu.

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Požar na deponiju u Puli VIDEO
Požar na deponiju u Puli | Video: Čitatelj 24sata

- Vidjeli smo ogroman dim koji se širio nebom dok smo prilazili Puli. Vatrogasci su na trenutak imali požar pod kontrolom, ali se vatra opet rasplamsala - rekao je čitatelj.

U međuvremenu se oglasio i Grad Pula.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zbog požara koji je večeras izbio na području odlagališta METIS, mole se stanovnici područja Mjesnih odbora Šijana, Veli Vrh i Štinjan da ostanu u kućama te prozore drže zatvorenima. Nakon što budemo raspolagali s više informacija, pravodobno ćemo obavijestiti javnost - javili su iz Grada Pule.

Ovo nije prvi put da gori na ovom mjestu, piše Istra24.hr.

Građani javljaju o gustom dimu koji se nadvio nad Pulom, smradu plastike i eksplozijama koje se čuju.

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Komentari 21
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