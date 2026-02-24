VIDEO Zaprosio ju je u Pevexu: 'Tu je započela naša priča'

Ovdje je naša priča započela, ne bi valjalo da smo ju ovako obilježili igdje drugdje, ispričao nam je Danijel Predragović (44) koji se odlučio za nesvakidašnju prošnju, u dućanu u kojem je upoznao ljubav svog života, njegovu Jelenu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:38 Virovitica: Prosidba u Pevexu | Video: privatna arhiva

- Kad je izvadio prsten gledala sam ga u šoku. Nisam shvatila što radi pred svim tim ljudima. Svi su gledali u mene, a ja u šoku. Mislila sam da se šali - nadodala je Jelena Cicvarić (40), Danijelova zaručnica.

Sve je počelo prije devet godina, kad je Jelena došla na razgovor za posao u dućan u kojojem je Danijel već radio.

- Kad sam ga prvi put vidjela, nisam odmah osjetila ništa posebno. Bila sam tu zbog posla, a on je jednostavno dojurio i pružio ruku. Moram priznati da je uvijek bio simpatičan. Ja padam na šaljivđije, prisjetila se Jelena.

Ipak, taj prvi susret bio je znak onoga što dolazi. Danijel je znao odmah. Na prvi pogled pomislio si je "Ona je moja". I nije se prevario. Simpatične geste, osmijeh, humor i iskrenost učinili su da se između njih stvori povezanost koju su oboje osjetili, ali nisu odmah otvoreno izrazili. Na poslu su se držali profesionalno, ali svaka sitna gesta bila je znak neizgovorene bliskosti.

- Posao je posao, druženje je druženje. Ali osjećaji su rasli - rekla nam je Jelena.

Foto: Privatni album

- Bilo je pogleda. Znao sam da će na kraju to završiti dobro - našalio se Danijel.

Jelena nam je ispričala kako je odmah primijetila da Danijel često u smjeni s odjela alata dolazi u posjetu njoj na blagajnu. Danijel je bio uvijek prisutan, vedar i spreman pomoći, dok je Jelena cijenila njegov smisao za humor i iskrenost. Njihova veza nije bila samo romansa, već partnerstvo u kojem su se međusobno podržavali u svemu, od smjena u firmi do odgoja kćeri.

Kao kruna njihove dugogodišnje ljubavi, Danijel je odlučio da Jelena za svoj četrdeseti rođendan dobije nešto posebno, prosidbu u firmi gdje su se upoznali.

- Odlučio sam se za kojim će zapamtiti rođendan, ali pravo iznenađenje bio je prsten. Došao sam na blagajnu gdje smo se upoznali i pitao je želi li biti moja žena. Ovo je sada stvarno bilo idealno i nitko nije znao za ovaj pothvat. Svi su ostali šokirani, a ja sam uspio to sakriti. Sam sebi se divim. Ona je toliko dobra osoba da jednostavno zaslužuje najbolje i mogu reći da u našoj vezi, u ovih devet godina, ne znam jesmo li imali i jednu svađu - prisjetio se Danijel.

Foto: Privatni album

Kolege su snimali, a trenutak je bio toliko emotivan da su suze same potekle. Objasnio je da njihova priča podsjeća da ljubav ne poznaje granice, da se razvija i u malim stvarima i u svakodnevnim trenucima. Jelena i Danijel danas stvaraju svoje malo carstvo. Obitelj u kojoj vlada poštovanje, razumijevanje i sreća.

- Prihvatila me takvog kakav jesam. Zauvijek ću joj vraćati tu ljubav koju mi svaki dan daje. Sreća je u malim stvarima, ne u skupim stvarima ili luksuzu. U osmijehu, u pažnji, u jednostavnim gestama - rekao je.

U devet godina ljubavi dobili su i kćer Enu (5) koja je, kako nam je ispričao Danijel, zaplakala od sreće kada su joj rekli za vjenčanje.

Foto: Privatni album

- Svi koje znamo su plakali od sreće, a mi smo plakali od toliko pozitivnih reakcija. Dugo sam planirao prosidbu, ali mi je i dalje bio stres. Napravio sam i jedan propust, taj zadnji zagrljaj se nije dogodio jer me adrenalin potpuno ponio, a ona je ostala šokirana i više nije znala što se događa. Samo sam dao kolegi mobitel u ruke i rekao "snimaj ovo sada, dogodit će se bum". Svi su ostali šokirani, mislili su da ću napraviti neki cirkus. A zapravo se dogodilo nešto što je svima natjeralo suze na oči. Kupci koji su bili tamo ostali su šokirani, s osmijehom na licima i puni emocija - ispričao nam je Danijel.

Danas im je, kako nam je ispričao Danijel, nemoguće proći kroz grad a da im se ljudi ne obrate i ne čestitaju. Građani su dolazili u dućan samo da bi ih vidjeli. Zahvalni su na svakom "čestitam".