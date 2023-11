VIDEO Zastave, ratna obilježja i amblemi na ulicama Škabrnje: 'Prisjećamo se prevelike žrtve'

ŠKABRNJA - Sunčan je dan u Škabrnji, pristiže sve više ljudi, a kreću s mjesta Ambar odakle je krenuo pokolj. - Žrtva je bila prevelika, tragedija, ovdje sam da se sjetim tog ratnoga puta. Svake godine sam ovdje. Kad je Škabrnja pala bio sam na području Miljevaca, ali tIh dana se sve jako malo zapravo i znalo. Tragedija se tek naknadno saznala i nisam vjerovao danima o razmjerima koje su pogodile to selo - kaže nam branitelj Ante (73) iz Vodica. Zastave, ratna obilježja, amblemi nekadašnjih ratnih postrojbi, sve se to može vidjeti na ulicama Škabrnje. Došli su branitelji iz Like, Šibenika koji ne sudjeluju u koloni sjećanja već čekaju dolazak kolone ispred crkve sv. Luke koje je i centralno mjesto na kojem će svi prisustvovati misi, a potom još se jednom formira kolona i kreće put groblja. - Otac mi je bio branitelj i danas sam ovdje došao s njim. Veliki je generacijski jaz, ali ljudi ovdje taj zločin nikad neće zaboraviti. Pogledajte samo okolo i mladi i stari i djeca, koliko ljudi je samo tu. Sutra isto tako idem na obilježavanje pada Nadina, sela u blizini koji isto tako ne smijemo zaboraviti - kaže nam mladić Mauro.