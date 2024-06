VIDEO Zaštitari uhvatili turista u Splitu kako mokri po zidu: 'Sad skini košulju i sve to pobriši...'

Drugi je dan otkako zaštitari patroliraju ulicama Splita, situacija je zbog njihovog prisustva zaista civiliziranija, no čim se maknu s određene lokacije, mladeži koja kao svoj cilj odabrala Split, aktiviraju se fiziološke funkcije, a hitnost potrebe za mokrenjem ne bira koji će zid zaliti. Tako je bilo i u noći na srijedu. Zaštitari su pozvani da urgiraju zbog incidentne situacije u blizini kluba u središtu grada, a čim su se uputili tamo, ulicama Geta raspršila se deklasirana mladost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 Turist mokri u centru Splita | Video: čitatelj/24sata

- Zaista moram pohvaliti zaštitare koji su tu stalno i otkako su tu, puno je manje barufe. A tome je pridonijelo i to što je objektima u palači radno vrijeme skraćeno s dva ujutro na ponoć. Ali ne mogu oni stajati samo na jednom mjestu, pa su tako i sinoć otišli rješavati situaciju ispred kluba 305. A čim su otišli, evo ekipe, stiže. Nisam bila još zaspala, i čujem vani teče slap. Izađem na prozor, a ono momak zapišava vrata. Dolazi mu i prijatelj. A onda su se vratili zaštitari. Rekli su mu da ga može biti sram, pitali ga je l'' to radi i u svojoj zemlji. Potom mu je rekao da izvoli to obrisati kako zna i umije, nek' skine košulju ako treba i nek obriše - prepričava nam Blanka, najglasnija stanarka splitskog Geta koja ne može gledati što rade njezinom gradu i s koliko malo poštovanja se odnose.

- Oni su se počeli buniti, naravno, odbijali su, ignorirali, govorili da njih nema tko kažnjavati. Krenuli su za svojim poslom, ali nisu umakli. Na kraju ulice dočekala ih je policija - kaže.

Split: Blanša Čolak | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

Kako nam je više puta rekla, nikome od stanara ne smeta ni žamor ni pjesma ni turisti jer toga je uvijek bilo i bit će. Smeta im što su ovi gosti koji dolaze u Split potpuno van kontrole, mokre posvuda, povraćaju, urliču, mlate se, pokazuju stražnjicu stanarima, ukratko, rugaju se s gradom domaćinom.

Tome bi na kraj ovu sezonu trebali na kraj stati upravo zaštitari za koje je Grad Split izdvojio 95.000 eura.

- Treba se među njima pročuti da će dobiti kazne za svoje ponašanje. Tek onda će biti bolji – zaključuje Blanša.