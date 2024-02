VIDEO Zelenski: 'Ukrajina može pobijediti, a Putin izgubiti. Ne pitajte nas kad će rat završiti...'

NJEMAČKA: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da "umjetni" nedostatak naoružanja s kojim je suočen Kijev samo jača poziciju ruskog vođe Vladimira Putina na bojištu. Zelenski je to rekao na konferenciji o sigurnosti u Munchen, dan nakon što se njegova vojska povukla iz Avdiivke. Zahvalio je SAD-u i EU na pomoći, ali ih je i pozvao da naprave više. "Nažalost, održavanje Ukrajine u stanju 'umjetnog' nedostatka oružja omogućuje Putinu da se prilagodi trenutnom intenzitetu rata. Ne pitajte Ukrajinu kad će rat završiti. Zapitajte sebe zašto je Putin u stanju da ga nastavlja. Ukrajina može pobijediti, a Putin izgubiti. Naše su sposobnosti ograničene samo brojem komada oružja, no na to ne možemo utjecati",, kazao je Zelenski, čija država se odupire agresiji već 725 dana...