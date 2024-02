VIDEO Zrinjevac uklonio desetak gnijezda vrana u Dubravi: 'One su ovdje godinama, ne smetaju'

ZAGREB - Baš sam se šokirala kad sam vidjela radnike Zrinjevca kako režu grane i uklanjaju svako ptičje gnijezdo. Uznemirilo me to pa sam odmah nazvala njihovu službu da provjerim zašto to rade, a oni su mi rekli da su se neki susjedi žalili na ptice. Ne razumijem stvarno kome smetaju ptice, pa godinama su ovdje i nisu radile nikakve probleme, kazala je čitateljica koja je u ponedjeljak snimila kako radnici Zrinjevca uklanjaju desetak gnijezda vrana u Studentskom gradu u Dubravi. Početkom siječnja Grd Zagreb je pozvao građane da prijave gnijezda vrana na javnim površinama koja će se ukloniti do početka ožujka kad je vrane zabranjeno uznemiravati zbog polaganja jaja. Upit o uklanjanju gnijezda smo poslali prema nekoliko gradskih službi, a odgovor ćemo objaviti u nastavku.