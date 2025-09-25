Obavijesti

News

Komentari 9
VIDEO

Vidi pametnjakovića na ZG obilaznici: Mi budale u gužvi, on pametan po zaustavnoj!

ZAGREB - Mi u gužvi, a on se zaustavnom trakom vozi 500 metara kako bi nas sve izbjegao, kazao nam je čitatelj koji je snimio neopreznu vožnju na zagrebačkoj obilaznici. Kako nam je ranije ispričao sudski vještak Goran Husinec, ovo su izuzetno opasne radnje. "Vozači ne očekuju da ih netko pretječe po zaustavnoj traci i događa se da neće ni provjeriti, a za nesreću je dovoljno da suvozač iz automobila u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila i dolazi do tragedije. Često nastradaju djeca koja znaju otvoriti vrata i nalete na automobil. To su suludi vozači, a kazne su premale", rekao nam je Husinec.

Pokretanje videa...

Vožnja po zaustavnoj tranici na obilaznici u Zagrebu 00:17
Vožnja po zaustavnoj tranici na obilaznici u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Gorio tramvaj u Zagrebu: 'Brzo su ugasili, sve je u redu...'

Baš je sukljalo, nije bilo ljudi u tramvaju, ali je bilo baš grdo, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video tramvaja čiji se krov zapalio u Zagrebu. Kako nam je rekao glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba "nakratko je došlo do pojave plamena na krovu tramvaja linije 6 u Zapruđu". "Plamen se brzo ugasio i promet je nastavljen nakon 10 minuta. Nije bilo ugroze za putnike, a tramvaj je povučen u spremište na servis", rekao je Zeba.

Pokretanje videa...

Požar na tramvaju u Zapruđu 00:28
Požar na tramvaju u Zapruđu | Video: čitatelj/24sata
SAŽETAK: KOPRIVNICA - HAJDUK 1-4

VIDEO Da nije bilo Livaje... Četvrtoligaš zabio Hajduku i namučio ga, pogledajte golove

KOPRIVNICA - Hajduk je pobijedio četvrtoligaša Koprivnicu (4-1) i plasirao se u osminu finala Kupa, no domaćin je namučio Splićane i stvorio im velike probleme iako je od 18. minute imao igrača manje...

Pokretanje videa...

HNK Hajduk Split - NK Koprivnica 4:1 01:30
HNK Hajduk Split - NK Koprivnica 4:1 | Video: MAXSport/HNS
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Krvava sačekuša kod Sl. Broda: 'Neviđeno je to u našem selu'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Brutalni detalji sačekuše kraj Slavonskog Broda. Počelo suđenje mladiću (20) za krvoproliće u OŠ Prečko, prijeti mu i do 50 godina zatvora. Dalmacija pod vodom zbog jake kiše i bujičnih poplava. Kristina i Stipan Vukasović dočekat će pravdu za smrt sina. Snimka dvojca koji obilazi zgrade i osluškuje ima li koga u stanu sablaznila Zagrepčane.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
IZMIJENILI TRASE TRAMVAJA

VIDEO Kaos u Zagrebu: U samo sat vremena dva auta upala u istu rupu na Glavnom kolodvoru

Dva auta su u istom danu u roku od sat vremena upala na raskopani dio pruge kod Trga Kralja Tomislava, rekao nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba. Prvo je vozačica crvenog Audija oko 16.30 sati upala, da bi je izvukli oko 17.20, a da bi drugi na istom mjestu upao oko 18 sati. "Zbog svega, linije 6, 9, i 13 u smjeru istoka prometuju obilazno Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog te preko Trga Žrtava Fašizma i nastavljaju dalje uobičajenim trasama. Linija 2 prometuje preko Grada Vukovara, a linija 4 preko trga bana Jelačića i Jurišićevom", priopćili su iz ZET-a.

Pokretanje videa...

Dva auta upala u istu rupu na Glavnom kolodvoru 01:38
Dva auta upala u istu rupu na Glavnom kolodvoru | Video: čitatelj/24sata
ŠTETE SU VELIKE

VIDEO Bujica je odnijela cestu u Tribunju: Izađite i obiđite svoje okućnice. Stiže novo nevrijeme

TRIBUNJ - Veliko nevrijeme u srijedu ujutro stvorilo je snažnu bujicu koja je odnijela cestu u Tribunju. Neki automobili ostali su zaglavljeni na ostacima asfalta. Načelnik Tribunja upozorio je ljude na nove nepogode te da pregledaju svoju imovinu

Pokretanje videa...

Bujica je odnijela cestu u Tribunju 00:49
Bujica je odnijela cestu u Tribunju | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025