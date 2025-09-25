Vidi pametnjakovića na ZG obilaznici: Mi budale u gužvi, on pametan po zaustavnoj!

NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Gorio tramvaj u Zagrebu: 'Brzo su ugasili, sve je u redu...' Baš je sukljalo, nije bilo ljudi u tramvaju, ali je bilo baš grdo, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video tramvaja čiji se krov zapalio u Zagrebu. Kako nam je rekao glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba "nakratko je došlo do pojave plamena na krovu tramvaja linije 6 u Zapruđu". "Plamen se brzo ugasio i promet je nastavljen nakon 10 minuta. Nije bilo ugroze za putnike, a tramvaj je povučen u spremište na servis", rekao je Zeba.

