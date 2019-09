Vidi, pare! Skupljali novac po cesti, a sad im prijeti zatvor

Ma kakvi, ne ljutim se na one koji su skupljali moj novac po cesti. Hvala Bogu, ne ovisim toliko o novcu, ali znate, na mom mjestu mogao je biti netko tko je tek podigao plaću o kojoj ovisi cijela obitelj, rekao nam je Ivica iz Zagreba, koji je u petak slučajno ostavio novčanik na krovu automobila.

Kad se uključio na Branimirovu ulicu, novčanik je pao na cestu.

Preko njega su prešli automobili i novčanice su se rasule po cesti.

U novčaniku je bilo oko 5000 kuna.

Gotovo sve su razgrabili vozači koji su u to vrijeme našli tamo.

I do godinu dana zatvora

Video je snimila čitateljica 24sata koja isprva nije znala što se događa. Kaže kako su neki vozači ostavili aute na suprotnoj strani ceste pa trčali preko pune crte.

- Svi su kočili. Onda sam vidjela ljude kako kupe novac po cesti - rekla nam je.

Što kaže zakon?

Ljudi koji su skupljali novčanice po cesti mogli bi u zatvor.

U Kaznenom zakonu stoji: 'tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine'.

Ako netko zadrži manju količinu novca ili manje vrijednu stvar, Kazneni zakon predviđa do godinu dana zatvora.

Nisam nikakav heroj, vratio sam čovjeku novčanik

Novčanik je pronašlo dvoje odvjetnika.

Nazvali su čovjeka, našli se s njim i vratili mu ga.

- Ovo bi učinio svatko, to se od ljudi i očekuje. Stao sam, uzeo novčanik i nazvao čovjeka. Nikakvo herojstvo to nije, pa nisam mu spasio život. Nazvao sam ga i našli smo se na kavi. Od svega mu je ostalo 100 kuna koji je jedan prolaznik pokupio te mi ih je donio misleći da su to moji novci - rekao nam je odvjetnik Tomislav Zorić.

Za tih sto kuna popili smo pivo i kavu

U novčaniku je ostalo 100 kuna.

- Ma pusti to, bitno da su tu i dalje dvije godišnje pretplate na Dinamo, ha, ha, ha - raspoložen je bio Ivica kad smo ga nazvali jučer.

Htio je dati odvjetniku nagradu, ali ovaj nije htio ni čuti za to.

- Bio sam u žurbi, morao sam na neki sastanak. Ništa nisam ni znao dok me nije nazvao odvjetnik Tomislav Zorić i rekao mi da je moj novčanik kod njega. Odmah sam pogledao u torbicu. Pogađate, nije bilo novčanika. Dan prije sam kupovao vino i trebalo mi je gotovine. Nisam sto posto siguran koliko je novca bilo, oko 5000 kuna sigurno. Kasnije sam se našao s odvjetnikom i dobio natrag svoj novčanik. Za tih sto kuna koje je ostalo smo popili koje pivo i dvije kave. Htio sam mu dati nešto za nagradu, ali nije htio - rekao nam je Ivica.

