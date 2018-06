'Vidio sam kako ju odvlači u jezero': Ženu je pojeo aligator?

Ženu koja je jučer izašla u šetnju sa psima i više se nikad nije vratila najvjerojatnije je napao i pojeo aligator. Nestala Shizuka Matsuki zadnji je puta viđena u blizini jezera na području parka prirode Silver Lakes Rotary Nature Park na Floridi.

Jedan od svjedoka vidio je ženu u šetnji sa psima. Nešto kasnije, primijetio da su psi ostali sami i da laju na obali jezera. Jedan od pasa imao je svježu ozljedu na boku.

Isti taj svjedok nazvao je policiju kada mu je postalo jasno da je žena nestala, izjavila je policijska službenica Viviana Gallinal.

A woman who was out walking her dogs is missing after an alligator reportedly attacked her and dragged her into a pond in Florida. https://t.co/sUb9hn8Bg7 pic.twitter.com/gVbjfqpuhG