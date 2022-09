'Vidjela sam ga sinoć kad je išao na posao. Rekla sam mu: Bok, sine. Bilo je to posljednji put...'

Hrvoje je bio krasan dečko. Znam ga od malih nogu. Nije imao ženu ni djecu. Živio je ovdje u kući s bratom. Uvijek je imao osmijeh na licu. Sinoć sam sjedila u dvorištu kad je išao na posao. Uvijek me glasno pozdravljao, pa tako i u petak. Viknuo je: "Dobar dan, susjeda!", a ja sam mu na to odgovorila: "Bok, sine!". Tako sam ga zvala od milja. To je bio zadnji put da sam ga pozdravila, velika je tragedija. U šoku smo.