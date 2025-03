Vidjeli baku Smilju u 24sata pa joj došli očistiti stan i donijeti hranu: 'Ne smije biti gladna'

Cijelu zimu Smilja Ševo, koja živi potpuna sama u mjestu Drenovac Osredački, mjestu bez puta koje se nalazi uza samu granicu s BiH, nije vidjela ljude osim one iz Crvenog križa. A onda su se u nedjelju na njezinim vratima pojavili Vaska Radulović, Milan Đurđević, Milan Trkulja, Branko Jablan i Jovica Krstanović. Ekipa je krenula iz Knina, s najboljim namjerama, baki pomoći očistiti kuću, donijeti hranu i ispitati u kakvom su stanju solarne ćelije.

Drenovac Osredački je do prije tridesetak godina imao željezničku stanicu s kojom se moglo stići za desetak minuta do Knina, no toga danas nema.

- Znali smo za Smiljinu priču, pročitali smo je baš u 24sata i prije dva tjedna smo bili prvi put, uvjerili se kakvo je stanje, a onda dogovorili plan da se vraćamo što prije. Nije to dolazak kao u goste, stvar je komplicirana jer se moraju prijeći granični prelazi s BiH, najavljuju se posjeti policiji, a morate im reći koliko ćete vremena uopće provesti na tom području - objašnjava Vaska Radulović, žena koja je okupila prijatelje kako bi pomogli.

Baki su donijeli novi krevet, posteljinu, oprali skromni kućerak i napravili koliko se može napraviti u dva i pol sata, koliko su dobili dozvolu za boravak u pograničnom području.

Drenovac je mjesto do kojega nema puta, osim šumskog, a nalazi se ispod planine s koje se odronjava kamenje i ruše stabla.

- Došli smo joj pred kuću, a Smilje nije bilo. Tražila je drva za ogrjev po livadi, pa smo stigli u zadnji tren jer cjepanica nije imala. Donijeli smo ono što smo mogli, jednokratnu pomoć, zapakirani kruh, mlijeko, voće, neke sitnice, ali ni to ne može predugo trajati. Iscijepali smo drva, složili ih, oprali skromno suđe, a dok smo pospremali u kući sam našla samo sol i ocat. Uspjeli smo očistili dimnjak da je dim ne guši, a za solarne ćelije smo zaključili da Smilji trebaju novi akumulatori. Važno je da netko uskoči i pomogne da baki svijetli barem žarulja, čime je napravio jako dobro djelo - govori Vaska.

Kućicu u kojoj živi s četiri mačke Smilja ne želi napustiti. Kad prilike dopuste, dolaze joj pripadnici Crvenog križa iz Gračaca, no ni oni ne stignu kod nje koliko bi željeli. Put koji moraju prijeći većinu zime je neprohodan, zbog uvjeta, a sad im na ruku ne idu velike kiše koje su isprale okolna brda.

- Bili smo prije dva tjedna, odnijeli smo hranu, koju smo skupili međusobno, ali nama je zapravo veliki problem redovitost. Naime, jedan automobil i nas troje na najvećem teritoriju u Hrvatskoj koji samo mi pokrivano. Problem je i kiša, mi na taj put Drenovca odlazimo kad možemo, a doista se trudimo. Baki se ponudio i Dom za starije osobe, ali čovjek ima pravo odlučiti za sebe, a mi smo tu da pomognemo - rekla je Milka Cvjetković, zaposlenica Crvenog križa iz Gračaca, koja s kolegom Tomislavom prelazi 60 kilometara iznimno lošeg puta do Drenovca Osredačkog. No korisnika ima mnogo i Crveni križ nema resursa za veću akciju.

Smilja je donedavno bila u boljoj situaciji jer je u mjestu bila nekolicina ljudi. No većina ih je umrla ili se zbog životnih okolnosti preselila. Nevjerojatno zvuči da ispred Smiljine kuće postoji i započeti krak autoceste čija je ideja o gradnji davno napuštena, baš kao i baka koja je ostala na ničijoj zemlji, između Hrvatske i BiH.

- Mi smo zaključili da bi joj dobro došla hrana za mačke da ne dijeli svoju hranu s njima, a uskoro ćemo opet doći. Glavni nam je cilj da joj zasvijetli žarulja, mislim da nitko u 2025. ne bi trebao biti bez svjetlosti, te da naravno nije gladna. Znam i da Crveni križ daje sve od sebe, ali neke situacije su toliko teške da ne mogu stići kolike su potrebe - zaključuje Vaska, kojoj ni administrativne prepreke oko prelaska graničnih prelaza, a to je ishođenje posebne vrste dozvola, nisu nerješiv problem, jer je s prijateljima odlučila pomoći baki koja je nakon odlaska jedine susjede u susjednu zemlju ostala potpuno sama.