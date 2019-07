'Vidjelica ima i pansion odmah tu uz kuću. Ali pustite ženu...'

Dobar dan, jesam li dobio kuću vidjelice Mirjane?

- Niste, ovo je Mirjanin pansion - veselo je odgovorio ljubazni ženski glas.

- Aha, a pansion joj je odmah tu uz kuću?

- Da, da - jednako sretno odgovorio je isti uslužni glas.

Nazvali smo broj istaknut na vratima pansiona koji, kako se čini, pripada međugorskoj vidjelici Mirjani Dragičević-Soldo, onoj istoj koja je zabetonirala plažu pred svojom luksuznom vilom na Hvaru. Ova hercegovačka ugostiteljska ustanova nalazi se tik uz njezinu raskošnu kuću u Bijakovićima, praktički u podnožju brda navodnog ukazanja. Prvi red do Gospe.

Iznenađujuće je teško bilo doći do ovog pansiona. Brojni Mirjanini sugrađani naglo bi oboljeli od kratkotrajnog gubitka pamćenja nakon što bismo se predstavili kao novinari. Do tada bi nam spremno opisivali smećkastu boju pansiona dekoriranu kamenom ili bi nam davali upute kako da najlakše dođemo do njega.

- Ma ne znam kako se zove, mi to ne znamo po imenima hotela, nego po vlasnicima - govori jedan poduzetni Međugorac koji nam je desetak sekundi ranije pojašnjavao kako se njegov hotel nalazi samo nekoliko stotina metara dalje.

Vratimo se sad na našu ljubaznu sugovornicu s početka članka, onu koja nam je otkrila da smo dobili Mirjanin pansion.

Naime, na fotografiji iz 2017., koju je na internetu objavio zadovoljni korisnik usluga ovog smještajnog objekta, vide se vrata Mirjanina pansiona, a na njima je istaknut telefonski broj uz koji piše kako je vlasnica objekta stanovita Svjetlana Dragičević. Predstavili smo se kao novinari, a strpljiva ljubaznost naše sugovornice nestala je kao rukom odnesena. Upitali smo je tko je ta Svjetlana Dragičević s fotografije. Sugovornica je odlučila promijeniti ploču.

- To vam je obiteljski posao. Dragičevića ima puno, to je sve zajedničko - odsječno je odgovorila. Svejedno, zanimalo nas je tko je vlasnik pansiona.

- Ne bih ja s tobom sad razgovarala o tome. Nema tajni, to je obiteljski posao, svi radimo skupa - brzo nam je govorila.

Zanimalo nas je da li je i ona dio obitelji.

Kratko je potvrdila da jest i odbila se predstaviti. Je li možda ona Svjetlana, upitali smo je. Odgovorila je da nije.

- A tko je onda Svjetlana? - inzistirali smo.

- Ne bih ja s tobom o tome razgovarala, pogotovo ne telefonski. Popeli ste nam se na vrh glave, sramota. Mirjana je jedno divno stvorenje - odgovorila nam je tajnovita članica vidjeličine obitelji i završila razgovor.

Čovjek bi očekivao da će se netko tko se bavi turizmom razveseliti pozivu novinara. Šansa za besplatnom reklamom ne propušta se tako lako. Međutim, čini se kako Međugorju nije potrebna medijska promocija. Dapače, nije ni poželjna.

- Ostavite se Međugorja, sad će početi Mladifest, doći će tisuće ljudi, nemojte pisati više - zavapio je jedan drugi glas. Pripada ženi koja upravlja nečim što se zove Kuća svetog Josipa, a nalazi se u neposrednoj blizini brda na kojem je Mirjana navodno pričala s Majkom Božjom.

Ipak, ustrajali smo i pokušavali doznati što više informacija o Mirjaninu ovozemaljskom blagu. Zvali smo njezine kolege ugostitelje, ali nijedan nije imao pojma kako se zove njezin pansion. Ni jedan jedini.

- Ne bih, ne bih, to su osobne informacije, ne bih, pokušajte sami saznati - rekao nam je jedan.

- Ne znam za nju, ali jedan hotel ima Mirjanin brat - rekla nam je druga koja se nije mogla sjetiti ni imena brata ni imena njegova hotela.

I tako dalje, od hotela do restorana, od pansiona do iznajmljivača soba. Iako Međugorjem hara amnezija na spomen Mirjaninih poslovnih pothvata, razgovorljivi Hercegovci potvrđuju da znaju za Hvar, kažu kako su čitali o devastiranoj plaži prekrivenoj pločama i obližnjoj vili Veroniki u Sućurju. Veronika je inače ime jedne od Mirjaninih kćeri. Kolege koji su s njom studirali socijalni rad na fakultetu u Mostaru ispričali su nam kako je na predavanja dolazila u krasnom Range Roveru.

- Znate kako zovemo kvart gdje žive vidioci? Beverly Hills. Čim to kažeš, odmah se zna gdje je i na što se misli - kaže nam jedna djevojka iz Međugorja. Nije teško zaključiti zašto njihovu ulicu zovu po elitnom američkom naselju. Mirjanina hvarska vila nalazi se tik uz more, a iznajmljuje se turistima za paprenu cijenu. Bukirana je cijelo ljeto, a prve slobodne termine Booking.com nudi tek u rujnu. Tri noćenja, dvoje odraslih - 12.496 kuna. Međutim, čini se kako i Mirjana, kao i njezini pobožni sugrađani, pati od akutnog gubitka pamćenja. Vjerojatno je nešto u međugorskom zraku.

U razgovoru za 24sata odlučno je rekla kako prvi put čuje za betonizaciju obale. Podsjetimo, Slobodna Dalmacija je otkrila da je vidjelica pred svojom luksuznom vilom na Hvaru bez ikakve dozvole betonirala plažu.

- Dala je betonirati i popločati plažu, a onda još i potjerala Sućurane koji su se tu inače dolazili okupati. Devastira i radi privatnu plažu, a institucije ne reagiraju - rekla je za Slobodnu profesorica Suzana Kačić-Bartulović, koja je ovaj primjer uzurpacije pomorskog dobra ranije prijavila nadležnima.

No ni jedna od institucija nije reagirala. Kad smo je nazvali, pravila se da ne zna o čemu je riječ.

- Moja prijava Lučkoj kapetaniji i Općini završila je na palmi usred parka. Ocu su mi razbili retrovizor i staklo, crtali grafite, zvali noću telefonom... Zgrožena sam devastacijom i postavljam pitanje zašto odgovorni okreću glavu od betonizacije obale te do kada misle prijetiti svima koji traže poštovanje zakona RH? - pita se Kačić-Bartulović.

Mirjana odbija sve optužbe.

- Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sad spuštati na tu razinu i to komentirati - kratka je bila u telefonskom razgovoru međugorska vidjelica Mirjana Dragičević Soldo.

O detaljima nije željela govoriti. Ipak, činjenice govore drugačije.

Iz Odjela za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije za Slobodnu Dalmaciju su rekli da osuđuju uništavanje prirode.

- Možemo potvrditi da nije riječ o koncesijskom odobrenju. Za uvalu Blaće, općina Sućuraj, otok Hvar do danas UO za turizam nije zaprimio nijednu prijavu, ni preko internetskog obrazaca ni direktno e-mailom ili poštom - kažu.

Dodaju da su prijavu proslijedili nadležnim institucijama: Lučkoj kapetaniji, Građevinskoj inspekciji, Inspekciji zaštite okoliša i Komunalnom redarstvu Općine Sućuraj.

Uz to, Index je otkrio kako je vidjeličina kuća uredno upisana u zemljišnik, a kao vlasnici navedeni su Mirjana i Marko Soldo. U zemljišniku nije vidljiv teret, ali kuća koja je sagrađena nema uporabnu dozvolu.

A tko je poduzetna žena koja tvrdi da svakog drugog u mjesecu vidi Majku Božju? Mirjana Dragičević-Soldo rođena je 18. 3. 1965. godine u Sarajevu.

Gospa joj se navodno svakodnevno ukazivala od 24. lipnja 1981. do 25. prosinca 1982. Nakon što joj je otkrila tzv. najveću tajnu, Gospa joj je tobože rekla kako će joj se ukazivati jedanput godišnje - svakog 18. ožujka, na Mirjanin rođendan. Od 2. kolovoza 1987., prema njezinim riječima, svakog drugog u mjesecu čuje Gospin glas, a Gospu katkad i vidi. Majka Božja navodno joj je dala i posebnu zadaću - da moli za nevjernike.

Dragičević-Soldo je o svojemu životu napisala i nekoliko knjiga, između ostalog i autobiografiju “Moje srce će pobijediti”, koja se reklamira kao knjiga koja mijenja život. Mirjana tvrdi i da joj se 14. veljače 1982. godine u njezinoj sobi ukazao Sotona koji joj je rekao da ga slijedi, da će je on učiniti sretnom, da zbog Gospe samo trpi. Mirjana je vikala: “Ne, ne, ne!”, a nakon toga je, prema njezinoj priči, vrag nestao, a pojavila se Gospa. Mirjana, između ostalog, tvrdi da joj je Gospa dala tajanstveni predmet koji podsjeća na papir. Hodočasnici su uvjereni da je taj predmet, iako ga nikad nisu vidjeli, nezemaljskog podrijetla te se ne zna od koje je tvari napravljen. Vidjelica kaže da je papir podsjeća na pergament, a na njemu je Gospa navodno napisala deset tajni koje Mirjana ne smije otkriti ni samom Svetom Ocu.

Tko zna, možda se radi o građevinskoj dozvoli.

Pokušali smo u više navrata doći do vidjelice Mirjane, ali nije odgovarala na naše pozive.

