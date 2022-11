Vidmarović o Poljskoj: 'Riječ je o zalutaloj ruskoj raketi. Teško da bi Rusi tako eskalirali stanje'

Mnogo je pitanja o tome što će se dogoditi sada kada su rakete došle do NATO teritorija. Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović ne vjeruje kako je riječ o namjernom napadu.

- Najvjerojatnije se radi o zalutaloj ruskoj raketi. Teško je vjerovati da si je ruski režim sam sebi odlučio takvo nešto napraviti da bi eskalirao. Istraga će pokazati. NATO nije brzoplet aparat. NATO nije Conor McGregor koji uskače u ring. Bit će istraga, prvo na poljskoj strani pa NATO - komentirao je Vidmarović za RTL Direkt.

Vidmarović smatra da nije moguće da se radi o Ukrajinskoj raketi jer zašto bi Ukrajinci nešto takvo napravili kada već imaju sve simpatije svijeta, dobivaju pomoć i podršku.

- Ako se aktivira članak 5. onda to po svim našim saznanjima znači Treći svjetski rat. Međutim, ovdje još ima gradacija. Do aktivacije članka 5 ima istraga. Onda dalje ide procedura uspostave štete, krivice, komunikacija s Rusima i odluke. Velike nuklearne sile imaju tradiciju izbjegavanja izravnog okršaja. To svima ulijeva nadu što dalje . No, ljudi će tražiti nekakvu satisfakciju. Može se ići do povećanja NATO snaga na poljsko ukrajinskoj granici - pojasnio je Vidmarović.

Vidmarović kaže kako članak 5. ne predstavlja nužno vojnu akciju već iskaz zajedničke pripravnosti i sigurnosti bez objave rata.

I Mađari i Poljaci najavljuju sastanke vijeća za nacionalnu sigurnost.

- To trebamo pogledati u kontekstu našeg nesretnog drona na Jarunu. Nešto fali u našoj protuzračnoj obrani u Poljskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj. Nešto se treba napraviti. Zalutali dronovi se mogu događati sve češće i češće - rekao je Vidmarović.

Vidmarović kaže kako su sve intenzivnija ruska raketiranja najava treće faze rata.

- Žele Ukrajinu baciti u mrak i paniku. Tako će se nastaviti do zime - rekao je.

Kaže da NATO neće olako reagirati jer takva eskalacija nije u interesu SAD-a.

- Ima puno različitih kreativnih solucija koje ne uključuju članak 5. - zaključio je VIdmarović.

