Vidošević dokazao porijeklo 33 milijuna kuna: Sporno 'samo' 9

Bivši predsjednik HGK Nadan Vidošević bio je u studenom 2013. pod istragom USKOK-a. Istražujući svu imovinu obitelji Vidošević, USKOK je tada zaključio da nerazmjer između njihovih legalnih prihoda i rashoda iznosi oko 39 milijuna kuna. Kada je nad svime što obitelj Vidošević posjeduje provedeno vještačenje, ustanovljeno je da nerazmjer iznosi 33,4 milijuna kuna.

I upravo je to bio iznos za koji je USKOK, nakon podizanja optužnice u aferi HGK-Remorker, naveo kako smatra da ga je obitelj Vidošević stekla nezakonito te da joj, sukladno tome, toliki iznos ili toliko vrijednu imovinu nakon okončanja postupka treba oduzeti. Naravno, pod uvjetom da Vidošević tijekom postupka ne dokaže da je sve bogatstvo koje je USKOK-u sumnjivo stekao zakonito, prenosi Večernji List.

Šest godina kasnije, Vidoševiću dokazivanje zakonitosti porijekla obiteljske imovine ide više nego dobro. Naime, nakon nekoliko financijsko-knjigovodstvenih i građevinskih vještačenja, nerazmjer u prihodima i rashodima obitelji Vidošević pao je s 33,4 milijuna kuna na 9,2 milijuna kuna.

A kako će sud vjerojatno zahtijevati i dopunsko vještačenje, nerazmjer od 9,2 milijuna kuna mogao bi se još smanjiti.

Odgovor na pitanje 'kako je to moguće' leži u metodologijama koje se koriste u vještačenjima te činjenici da pri vještačenju koje je rađeno u istrazi nisu u obzir uzimana primanja koja je Vidošević dobivao kao član brojnih nadzornih odbora odnosno da su vještaci vještačili njegovu imovinu od 2000. jer je to uobičajeno, ali ne i onu od 1990. godine. Poprilična je to zbrka koju će sud morati raspetljati prije okončanja sudskog postupka u kojem je Vidošević optužen da je sa suoptuženicima iz HGK izvukao oko 40 milijuna kuna.



Tema: Hrvatska