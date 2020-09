Željko Reiner upozorio Vidović Krišto da propisno nosi masku

Zastupnici raspravljaju o Konvenciji Vijeća Europe, kojoj je cilj prevenirati nerede na nogometnim utakmicama i drugim sportskim natjecanjima. Miru Bulja zanima zašto se ona ne bavi i onima u svečanim ložama

<p>Predsjedavajući <strong>Željko Reiner</strong> tijekom saborske rasprave ponovno je upozorio pojedine zastupnike na propisno nošene maski. Ovoga puta riječ je bila o zastupnici Domovinskog pokreta<strong> Karolini Vidović Krišto</strong>, koja je odbijala nositi masku dok ona nije postala obvezna u sabornici. Iako je najavila da će poštovati odluku i nositi masku, čini se da to čini površno. </p><p>- Kolegice Vidović Krišto stavite masku. To što je imate ispod usta ništa ne koristi. Stavite je propisno kako treba, preko usta i preko nosa - rekao je Reiner. </p><p>Pred zastupnicima se našla Konvencija Vijeća Europe, kojoj je cilj prevenirati nerede na nogometnim utakmicama i drugim sportskim natjecanjima. Državni tajnik MUP-a <strong>Žarko Katić</strong> naveo je kako se incidenti i dalje pojavljuju na prevelikom broju utakmica kao posljedica lošeg sigurnosnog menadžmenta, ali i infrastrukture na stadionima.</p><p>- Nasilje je u porastu i unutar i izvan stadiona te u gradskim središtima.Ponekad je nogomet postao i prijenosnik političkog ekstremizma ili druge vrste protesta, što svakako predstavlja veliki izazov za sigurnost - izjavio je.</p><p>Koncept zaštite uključuje sve mjere koje su propisane i dizajnirane da odvrate, spriječe ili sankcioniraju svaki nasilni incident ili nedolično ponašanje u svezi sa sportom ili drugim, ili takvim javnim okupljanjem, unutar ili izvan stadiona, ističe Katić napominjući da one posebno uključuju i procjenu rizika, suradnju između policije i ostalih relevantnih agencija kao i izricanje sankcija. </p><p>- Pomno sam vas slušao i pročitao zakon. Ne vidim da ste igdje naveli one u svečanim ložama ili one kojima je omogućeno kad naprave ogromna kriminalna dijela u sportu, koja utječu na navijačke skupine, i mirno se smiju navijačima i cijeloj Hrvatskoj. Što s onima koji piju alkohol u litrama, jedu oboritu ribu u svečanim ložama? Nitko ih ne spominje - primijetio je <strong>Miro Bulj </strong>(Most).</p><p>Navodi kako su oni jedan od ključnih uzroka problema i devijacija u društvu, poglavito među navijačkim skupinama.</p><p>- Kad to riješite vjerujte mi da smo 90% stvari i među navijačkim skupinama, a i u hrvatskom društvu riješili. To je pitanje kriminalaca u svečanim ložama - poručio je Bulj.</p><p><strong>Marko Milanović Litre</strong> (Suverenisti) ustvrdio je da Vlada ponovno "u svom činovničko-birokratskom euro sužanjskom stilu provodi volju svojih europskih političkih komesara" i ne uzima u obzir potrebu zaštititi toliko teško stečena prava i slobode svojih građana.</p><p>- Usvajanje ove konvencije je ništa drugo nego nastavak rigoroznih, nepravednih i diskriminatornih politika svih prijašnjih vlada prema jednoj društvenoj manjini u čijim redovima postoji problem, ali postoji i čestitost, poštenje i nesebična požrtvovnost koju su iskazali nebrojeno puta na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini - kazao he.</p><p>Naveo je kako su navijači nebrojeno puta pokazali nesebičnost i to kad su pomagali prilikom posljedica katastrofalnih poplava u Slavoniji ili nedavnom potresu u Zagrebu. </p><p>- Od Domovinskog rata pa sve do danas hrvatske vlasti pokušavale su zatomiti stečene slobode i prava naših sugrađana jer su imali potrebu i želju uspostaviti kontrolu na tribinama hrvatskih sportskih borilišta. Te tribine su do sada nebrojeno puta bile svjetlo koje je osvjetljavalo mračne kutove u kojima se godinama kultivirala korupcija, kriminal i malverzacija u hrvatskom sportu, politici i društvu općenito. Tribine su nebrojeno puta bile trbuhozborac velikog dijela našeg društva, a to svakako nije dobro ni za jednu vlast pa tako ni za ovu - poručio je Milanović Litre.</p><p><strong>Marin Miletić</strong> (Most) upozorio je na diskriminaciju navijača. </p><p>- Član sa, kluba navijača Armade Rijeka. Kad mi dolazimo na našu sjevernu tribinu zabranjeno nam je staviti maskice, no ako dolazite na centralnu tribinu ne možete doći bez maskice, kažu radi epidemioloških razloga. Zanima me, brine li se ova država i Stožer za sve građane ili oni koji su navijači se mogu slobodno zaraziti - rekao je zastupnik Mosta.</p><p>Na početku sjednice zastupnici su zbog afere Janaf<strong> Draženu Barišiću</strong> (HDZ) i <strong>Vinku Grgiću</strong> (SDP) ukinuli imunitet i tako omogućili pokretanje kaznenog postupka, ali i lišavanje slobode te određivanje istražnog zatvora za navedene zastupnike. Osigurana je i stabilnost tanke parlamentarne većine i to tako što će Dražena Barišića u saborskim klupama zamijeniti <strong>Mato Čičak</strong>, koji je odmah prisegnuo na dužnost. </p>