Vijeće ministara BiH odgodilo važan regionalni samit

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prisiljeno je odgoditi održavanje važnog samita premijera država zapadnog Balkana i predstavnika Europske unije, koji je 4. i 5. prosinca trebao biti održan u Neumu jer je osporen izbor marketinške tvrtke koja ga je trebala organizirati pa se sve pretvorilo u politički skandal. Vijeće ministara BiH u četvrtak je potvrdilo kako su prekinute pripreme za organiziranje najavljenog neumskog skupa na kojemu su, uz predsjednike vlada država zapadnog Balkana, očekivali i novu povjerenicu Europske komisije zaduženu za proširenje Martu Kos. Skup u Neumu trebao je biti i prva prilika za njeno predstavljanje regionalnim partnerima i najavu njenih narednih koraka.

Očekivala se i rasprava o Planu rasta za zapadni Balkan, kojega EU planira poduprijeti sa šest milijardi eura, kao i o perspektivi uspostave zajedničkog tržišta.

No od svega toga za sada neće biti ništa, a razlog su komplicirane procedure i loše planiranje, što u BiH nije nikakva rijetkost. Uzrok je to što su iz Vijeća ministara kasno raspisali natječaj za izbor tvrtke koja je trebala osigurati tehničke preduvjete za organiziranje skupa, a nakon što je na njemu izabrana marketinška agencija "Mindset" iz Sarajeva na to se žalila također sarajevska konkurentska tvrtka "Mita group". Zakonom o javnim nabavkama uvedena je obveza razmatranja svake prispjele žalbe a postavljeni rokovi isključuju mogućnost da taj proces može biti završen do narednog tjedna.

Ministar obrane BiH Zukan Helez pojasnio je lokalnim medijima kako samit nije otkazan, nego je odgođen, a vjerojatno je kako će novi termin biti u siječnju.

Sama činjenica da se ovako značajan skup otkazuje svega pet dana prije nego što je trebao biti održan potaknula je niz reakcija i osuda, kako iz vladajućih stranaka tako i iz oporbe.

Oporbena Stranka demokratske akcije (SDA) nazvala je to "nezapamćenom sramotom" za BiH, kriveći vladajuću koaliciju te zatraživši ostavke.

I zastupnica vladajuće Naše stranke (NS) u Zastupničkom domu parlamenta BiH Sabina Čudić zatražila je dodatno objašnjenje od Vijeća ministara te odgovornost predsjedateljice Borjane Krišto i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića. On je pak medijima kazao kako s organizacijom nema ništa jer je sve na sebe preuzelo Glavno tajništvo Vijeća ministara, odnosno ured predsjedateljice Krišto.

Priliku da reagira i kritizira nije propustio ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iako je i njegova stranka dio vladajuće koalicije. On je na društvenoj mreži X napisao da je "šokiran" odgodom neumskog sastanka i da je to još jedan dokaz da "političko Sarajevo nije doraslo odgovornim zadaćama".