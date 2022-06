Vijeće splitskog HNK-a stalo na put maestru Bučeviću: 'To je presedan u povijesti kazališta'

Jure Bučević, dirigent, violinist i ravnatelj opere u Splitu, poznato je ime Hrvatskog narodnog kazališta. Osim na hrvatskim kazališnim daskama njegova dirigentska karijera ide i van granica.

No, za djelovanje van matične kuće mora tražiti dopuštenje od kazališnog vijeća HNK u Splitu. Zanimljivo je da svi ljudi koji su hijerarhijski ispod Bučevića moraju tražiti dopuštenje od njega.

- Ja nikad u tri godine mandata nisam nekome ne odobrio nastup, ukoliko se ne preklapa sa probama ili nekim našim obavezama - rekao nam je Bučević.

Ovaj put Juru Bučevića kontaktiraju iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra može li spasiti stvar te zamijeniti dirigenta koji se zarazio koronavirusom.

- Rekao sam im da mi daju pola sata da mogu organizirati obitelj, nazvao sam intendanta. Naravno moram tražiti tu potvrdu te sam zamolio ravnatelja orkestra u Dubrovniku da mi pošalju službeni poziv. On je to napravio i ja sam to priložio kazališnom vijeću te odlučio otići autobusom da se mogu spremiti za izvedbu - ispričao nam je Bučević.

Naime, za to vrijeme Kazališno vijeće HNK u Splitu je sazvalo elektronsku sjednicu i glasanje je bilo od 19 do 22 sata.

- Ja sam bio sat vremena od Dubrovnika i dobio sam povratnu informaciju da je vijeće glasalo sa tri glasa za, dva protiv i jednim suzdržanim da mi ne daju pristanak za rad izvan matične kuće - rekao je.

- To je presedan, nitko nikada u povijesti kazališta ovo nije doživio. To je jednostavno samo forma, a mene nikakve obaveze nisu vezale za obavljanje mog posla u Splitu. Ja sam se danas tu pojavio ispred orkestra i to im rekao i ljudi su zgroženi. Ovime su narušeni odnosi ovo nije samo stvar Jure Bučevića - rekao je Bučević.

Kontaktirali smo i Kazališno vijeće za komentar.

- Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split na elektroničkoj sjednici, održanoj u večernjim satima 1. lipnja, odlučivalo je o zahtjevu ravnatelja Opere Jure Bučevića za umjetničko djelovanje izvan kuće. Sukladno rezultatu glasovanja putem elektroničke pošte maestru Bučeviću nije odobren nastup na koncertu Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Dubrovniku 3. lipnja.

Vijeće je u popodnevnim satima 1. lipnja zaprimilo zahtjev maestra Bučevića da dirigira na koncertu kao zamjena za dirigenta koji je zbog bolesti spriječen da nastupi. Vijeće je, glasujući elektronskom poštom, zauzelo stav kako taj zahtjev ne može odobriti budući da je za 3. lipnja već ranije bila zakazana sjednica Kazališnog vijeća na čijem su dnevnom redu, između ostalih, bila važna pitanja za koje je prisutnost ravnatelja Opere bila neophodna. Na sjednicu je ravnatelj bio pravovremeno pozvan te, sukladno većinskom stavu članova Vijeća, nije smio prihvaćati obveze izvan matične kuće - odgovorili su nam.

No, otkiva nam Bučević kako mu je ponuđeno sudjelovanje na sjednici online te da su o tome svi bili obaviješteni prije elektronske sjednice, a tu opciju koristili su i mnogi prije njega.

Intendant je zamolio vijeće da se maestro Bučević uključi u sjednicu putem Teamsa jer se ta metoda koristila i u prijašnjim sazivima sjednica Kazališnog Vijeća.

