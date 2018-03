Vijetnamke lažiraju brakove da ih ne osuđuju jer su zatrudnjele

Žene u Vijetnamu koje ostanu trudne, a nisu u braku masovno plaćaju svoja lažna vjenčanja kako bi izbjegle osudu konzervativne sredine. Roditi izvanbračno dijete društvo u Vijetnamu posebno osuđuje, naročito u sjevernijim dijelovima zemlje. U toj zemlji se godišnje obavi preko 300.000 pobačaja, što Vijetnam stavlja na peto mjesto po abortusima u svijetu i na vodeće u Aziji.

Podaci pokazuju da se žene na pobačaj najčešće odluče zbog pritiska društva jer njih 30 posto nije u braku. Ostatak tog broja su mlade djevojke. No kada žena bez partnera odluči ipak zadržati dijete rješenje je u lažnom vjenčanju.

Iako su tabu tema, lažna vjenčanja s lažnim gostima i lažnim mladoženjom već desetljećima su u Vijetnamu najnormalnija pojava. Neke tvrtke čak nude i petogodišnji plan za 'novopečeni bračni par' pa se tako zajedno pojavljuju na društvenim okupljanjima i još godinama održavaju iluziju vjenčanog para u sretnom braku. Cijene variraju od grada do grada, piše Oddity Central.

Portal VN Express prenio je prošlog ljeta priču 23-godišnjakinje iz grada Can Tho. Bila je u petom mjesecu trudnoće kada je pred klinikom za abortuse u društvu majke naišla na oglas za lažnu svadbu. Isprva je mislila da je riječ o šali no, očajnički tražeći rješenje, lažno vjenčanje činilo joj se kao dobra stvar.

Došla je do Nguyena Van Thiena, organizatora vjenčanja koji joj je rekao da unajmljuje lažne mladoženje već duže od 10 godina. Uvjerio ju je da je to za nju najbolje rješenje te joj čak ponudio besplatno organizirati svadbu. Slavlje s cijelom organizacijom Can Thoina obitelj platila je oko 4.300 dolara, a njezina majka kasnije je menadžeru zahvaljivala što joj je spasio unuka.

Van Thien je za VN Express rekao kako je u zadnjih 10 godina organizirao lažna vjenčanja za više od 1000 žena.

- Unajmljujem glumce koji glume mladoženju, a lažne goste uputimo u cijelu priču i povijest para kako bi znali kako se ponašati na svadbi. Bogatiji klijenti imaju i veće zahtjeve, ali sve uglavnom prođe više nego dobro - kaže Van Thien i dodaje da su klijentice uglavnom trudne žene bez partnera, ali i lezbijke koje obitelj sili da se udaju za nekog muškarca.

- Samo postojanje ovakve usluge govori koliko su predrasude teške i ozbiljne. Da tim ženama ne organiziram lažna vjenčanja, bile bi prisiljene pobaciti, napustiti svoju djecu ili odseliti daleko odavde - zaključuje Van Thien.