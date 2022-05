Vijetnamski fotograf dao Papi slavnu fotografiju Napalm girl

Nagrađivani fotograf Nick Ut dao je papi Franji u srijedu jednu od najpoznatijih i najupečatljivijih fotografija vijesti 20. stoljeća, devetogodišnje vijetnamske djevojčice koja gola bježi nakon napada napalm-bombom 1972. godine.

Djevojka na fotografiji, Phan Thi Kim Phuc, danas 59-godišnjakinja, također je bila na Papinoj općoj audijenciji na Trgu svetog Petra i oboje su razgovarali s njim nekoliko minuta.

Ut (71), koji je u to vrijeme radio za Associated Press, osvojio je brojne nagrade za fotografiju nazvanu "The Terror of War" koju nazivaju i "Napalm girl", uključujući Pulitzerovu nagradu 1973.

Napad blizu sela Kim Phuc izvele su vijetnamske snage. Djevojčica je poderala svoju goruću odjeću i potrčala. Ut i drugi fotografi odveli su je u bolnicu.

Fotografija je osvanula na naslovnicama mnogih novina u Sjedinjenim Državama, a brutalnost te fotografije postala je moćna sila u antiratnom pokretu diljem svijeta.

Audio kasete razgovora u Bijeloj kući koje je 2002. objavila Nacionalna uprava za arhive i dokumente SAD-a otkrile su da je tadašnji predsjednik Richard Nixon bio toliko zabrinut zbog učinka koje bi fotografija mogla imati na rat u Vijetnamu da se pitao je li lažna.

Papa Franjo protivi se svim oblicima rata. U prošlosti je posjetiteljima davao fotografiju japanskog dječaka kako nosi svog mrtvog brata nakon eksplozije atomske bombe u Nagasakiju 1945. godine.

Kim Phuc se nakon rata preselila u Kanadu i sada je ambasadorica UNESCO-a. Ut se preselio u Los Angeles i postao holivudski fotograf. Došli su u Italiju na izložbu njegovih fotografija pod nazivom "Od pakla do Hollywooda".

Najčitaniji članci