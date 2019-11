Svjedok: Vikale su i tukle se; Smiljana: Laže! Voljela sam je

U nastavku suđenja Smiljani Srnec (45) zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić (23) na Županijskom sudu u Varaždinu u četvrtak bi trebali svjedočiti Boris Kocijan, Sonja Šamarija, Ranko Dominić i Vladimir Matić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vještakinji Andrini Kopjar na prošloj je raspravi pozlilo zbog zdravstvenih razloga, a ne zbog fotografija koje je pregledavala, upozorili su medije prije početka rasprave.

Prva je na klupu za svjedoke sjela Sonja Šamarija.

Optužba: Koje članove obitelji Dominić poznajete?

- Upoznala sam Jasminu, Smiljanu, mamu Katarinu, tatu, ujnu, baku. Ja i Jasmina smo živjele u istoj ulici i poznavala sam ih od malih nogu. Nisam se sa Smiljanom družila zadnjih 19 godina. Imala sam nekkih 17 godina kad sam prestala kontaktirati sa Smiljanom. Posvađale smo se.

Jeste li sretali Smiljanu?

- Na ulici smo se sretale. Ne sjećam se jesmo li razgovarale, bilo je to prije 20 godina. Zadnjih 20 godina nismo kontaktirale.

Jeste li je pitali za Jasminu i roditelje?

- Samo znam da je Smiljana rekla da je otišla u Francusku i pobjegla s dečkom. Rekla sam da to nije moguće, da Jasmina nije takva, a ona je rekla da je. Rekla sam da ja to ne vjerujem, bila je dobra cura i ne vjerujem da bi takve skandale radila. Više se ne sjećam kako je Smiljana reagirala.

Jeste li poznavali Martina? Kakav je odnos imao s kćerima?

- Jesam. Jako je volio kćeri, skoro svaki dan sam bila s njima. Bio je često na terenu, ali kad bi dolazio doma često je govorio "moja Jaca, moja Smilja".

Je li imao jednaki odnos sa kćerima?

- MIslim da je bio privrženiji Jasmini, bila je drugačija po karakteru. Bila je mirnija.

Kakva je bila Smiljana?

- Živa, energična, dominantna, dosta je bila dominantna.

Foto: Željko Hladika/24sata

Obrana: Kad ste odselili iz Palovca?

- Odselila sam 1995. iz Palovca. Jedno vrijeme sam živjela u Švicarskoj nekoliko mjeseci, došla sam doma, udala se.

Tko je vaša generacija?

- Smiljana. Išle smo zajedno u školu. U srednjoj školi smo se posvađale i više nismo kontaktirale, sa 17 godina, sa 19 godina sam otišla iz Palovca.

Jeste li nakon svađe zalazili u njihovu kuću?

- Ne. Ne mogu reći ništa, sve što znam o njim iz kasnijeg razdoblja su tračevi.

Je li vam poznato da bi imale kakve obiteljske probleme do 1992.?

- Ne.

Je li s vama u školu išla i sestra od Dražena Palfija?

- Je. Ne sjećam se u koji razred.

Smiljana pita: Kad smo se posvađale?

- Ne znam točno koje godine, znam da sam imala 17 godina. Ja sam se posvađala s tobom jer si lažov, ružno si govorila o meni.

Što sam ružno govorila o tebi?

- Nije važno što, ne želim o tome sad tu razgovarati.

To je bilo dosta važno, jer se nismo mi posvađale već se moja sestra posvađala s tvojom mamom.

- To nije istina, mi smo se posvađale.

Tko ti je najviše pomogao kad si završila u bolnici?

- Samo da ti velim, ja nisam rekla ovdje da tebe optužim, ali ne želim lagati na sudu. Ne želim ni prihvatiti da ti to možeš napraviti, samo mi ti to možeš reći.

Kad sam osobno s tobom razgovarala o Jasmini i njezinom nestanku jer smo se srele samo jednom u Čakovcu s djecom. Znači nismo osobno razgovarali?

- Ne sjećam se više jesam li s tobom pričala o tome ili sam od nekoga čula. Mislim da jesam, ali ne mogu sa sigurnošću reći.

Sljedeći svjedoči Vlado Matić (1948.)

Optužba: Poznajete li članove obitelji Dominić?

- Djelomično, sve njih.

Jeste li s nekim bili u posebno dobrim odnosima?

- S pokojnim ocem. Poznavao sam Martina, upoznao sam ga kao mušteriju u ugostiteljskom objektu. U mojoj je kući, ali je u najmu. Bio je dobar čovjek, nježan, suze su mu više puta potekle kad bi popio. I meni bi suze potekle, pjesma, i to. Nikad mi nije spominjao kćeri. Nakon nestanka Jasmine nismo razgovarali o njoj.

Jeste li kontaktirali sa Smiljanom?

- Jedno izvjesno vrijeme je radila '95, '96 u lokalu kao konobarica. Nisam s njom nikad pričao o tome. To je moj krov, moja kuća, o gostioni govorim. Znali su govoriti da je nestala, da je vani, nismo na to obraćali pažnju. Znao sam da je nestala, ali ni s kim od obitelji o tome nisam pričao.

Kako se Smiljana ponašala dok je radila kod vas?

- Bila je malo živahna, inače je bilo sve u redu. Sad je Domino bar, bilo je par vlasnika. Više se ne sjećam kad je radila. Mi imamo u najmu, ali svaki dan sam tamo.

Koliko često je Martin dolazio?

- Ne često, kad bi došao s terena. Bio je velikodušan, volio je počastiti. Pričali su ljudi da je na terenu, kad god bi došao kući, svratio bi u gostionu.

Smiljana: Da li se kafić u kojemu sam radila zvao Punkt?

- Možda.

To je bilo 1991-1992.?

- Ti znaš bolje.

Sudac: Rekli ste da je bio veseljak, da je znao počastiti?

- Kad bi popio, bio je veseo, pjevao je.

Koliko dugo poznajete Martina, odnosno obitelj?

- Martina više poznajem.

Jeste li doživjeli ili ste čuli da se priča da bi Martin kad popije znao ulaziti u sukobe?

- Ne, nikad. Vidim ga kao dobrog, poštenjaka i dobričinu. Nikad nije pričao o tome što se događa doma.

Znate li gdje je radila Katarina?

- U Njemačkoj. Koliko često je dolazila doma na znam. Njezin brat je bio moj učenik, otad se još znamo, ali nismo posebno kontaktirali.

Svjedoči Boris Kocijan (1978.)

- U srodstvu sam sa Smiljanom. Moj pokojni deda i njezina pokojna baka, su brat i sestra.

Sudac ga upozorava da je dužan svjedočiti.

Optužba: Jeste li se družili s obitelji Dominić?

- Jesam. Bliži sam bio s Jasminom. Bila je pozitivna, vedra osoba, sve najbolje.

Kad ste je zadnji put vidjeli?

- Krajem 90-ih, točne godine se ne sjećam. Ona je studirala u Zagrebu i za vikend je radila u kafiću. Tu smo se vidjeli tri-četiri puta. Znam da je bio prijavljen nestanak. Za nju sam ispitivao i oca pokojnog i majku Katarinu. Nisu govorili ništa previše jasno. Katarina je rekla da je u Zagrebu, da će doći doma da bude kuma djevojčici. S Martinom sam se znao u kafiću kod nas sresti i nije govorio ništa puno, nekad je znao plakati kad bi spomenuo Jasminu.

Jeste li sa Smiljanom govorili o tome?

- Ne jer nismo kontaktirali ja i Smiljana nakon negdje 1998.

Jesu li se Jasmina i Smiljana znale posvađati?

- Bila je jedna situacija gdje su se posvađale. Slučajno sam se tamo našao. Ja to nisam vidio, dolazio sam kod njih doma, ne znam koja je to bila točno godina. Ušao sam u kuću jer sam dolazio tamo kao kod sebe doma. Stao sam kod ulaznih vrata, nešto su vikale, tukle se, nisam vidio, samo sam čuo. Rekla sam: 'Bok cure'. Jasmina je istrčala van i povikala: 'Bježi!'. Ostao sam skamenjen. Tad sam vidio Smiljanu, izgledala je sva rastresena, opasno, divljački. I to je bila jedina situacija što sam čuo. Izgledala je kao da nema zjenice i pjena joj je išla na usta, bila je bijesna. Rekla je: 'Bježi, bude nas zatukla!'

Kakav je bio Martin?

- Jako dobra osoba. Nismo se puno viđali, kad bi ga sreo u kafiću, uvijek bi otišao do njega. Bio je veseljak, rekao bi mi: 'Di si Borač?' tako me zvao, puštao mi je muziku, Kemal Montena, ali nikad nije bio nasilan.

Je li spominjao nestanak Jasmine?

- Pitao sam ga kaj je s Jacom, di je. Rekao bi: 'Ne znam,, nitko ništa ne govori'. Smiljanu sam puno puta viđao, sreo. Negdje prije godinu, dvije, sam je sreo, ona je prolazila na biciklu. Nekad se nismo ni pozdravili. Nikad je nisam pitao za Jasminu.

Jeste li sa svojim ukućanima pričali o Jasmini? Kakvi su bili komentari?

- Pričao sam sa suprugom. Komentirali smo kako je to sve sumnjivo. Tog dana kad je nađeno tijelo, djeca su išla na prvu pričest, žena je bila na poslu. Kad se pročulo, žena me pitala: 'Kako si znao?' Imao sam predosjećaj. Pratio sam Smiljanino ponašanje, kakva je bila u društvu. Nikad se nisam s njom posvađao niti mi je ikad išta nažao učinila. Meni je bila ok. Da sam sumnjao, sumnjao sam da joj je nešto napravila. U njihovoj kući nisam bio još prije rođenja prve kćeri.

Prošle godine, prije dvije godine smo bili zajedno u društvu. Kako se ponašala?

- Bila je normana, pričala s roditeljima, ja sam je dvaput pogledao.

Obrana:

Tko je još bio u kući taj dan kad je bila ta svađa?

- Bile su samo njih dvije. Bio sam skamenjen pa sam izašao van i otišao doma.

Kuda je otišla Jasmina?

- Ne sjećam se. Ne znam ni kamo je Smiljana otišla.

Dajte opišite malo tu pjenu oko usta?

- Imala je pjenu ili slinu oko usta, ne znam kak je izgledala. Nije imala ništa u rukama, nisam se prestrašio.

Jeste li išli s Jasminom u razred?

- S Jasminom sam išao u osnovnu školu do 6. razreda jer sam pao razred.

Čime se bavi Smiljanin suprug? Je li vam konkurencija?

- On je keramičar. Nije mi konkurencija.

Jeste li čuli da je Martin Dominić 1990. godine osuđen zbog tučnjave, da je 2003. osuđen zbog obiteljskog nasilja, da je osuđen zbog nanošenja teških ozljeda nekome?

- Nešto sam čuo, ali ne znam više o tome.

Zašto mislite da je okrivljena ubila svoju sestru?

- Prema onoj situaciji koju sam opisao, čovjek može sumnjati.

Koga ste čuli da viče, Jasminu ili Smiljanu?

- Jasminu.

Smiljana: Jesmo li se dogovorili da ćemo pušiti cigaretu?

- Kak to misliš?

Daj se prisjeti te situacije? Ja sam se plakala, ona je bježala.

- Ne, Smiljana to nije istina. Koliko se ja zmislim, ne. Nije bilo tak. Smiljana nije ona preda mnom nikad pušila, ja je nisam vidio da pušim. Sjećam se samo detalja.

Jesam li ikad bila agresivna?

- Bila si tog trenutka.

Svjedok se rasplakao kao i Smiljana.

-Ja te ne osuđujem, daleko od toga.

Posljednji je Ranko Dominić (1984.).

Optužba: Da li ste poznavali Martina Dominića?

- Radio sam u lokalu, on je znao svratit. Dolazio je, znao je zapjevati, tri-četiri puta sam ga vozio doma. Nikad nismo pričali o tome kaj se dogodilo. Nije spominjao Jasminu, znao je reći: 'Vidiš kak je to kod nas?' Vidio sam mu suzu u očima, prekinuo bih ga odmah. Znao sam dostavljati pizzu kod njih, nekad mi je mama otvorila vrata, nekad Smiljana. Znala je biti nervozna, petljati prstima.

Tko je otvarao vrata kad ste dostavljali pizzu?

- Ne sjećam se, čini mi se da je više kćer. Sa Smiljanom nisam nikad pričao o Jasmini, a nisu je spominjali ni drugi.



Jeste li poznavali Jasminu?

- Bili smo na bok-bok. Uopće ne znam da je Jasmina radila u lokalu?

Sudac: Kad i koliko dugo je Martin zalazio u lokal?

- Negdje jednom tjedno, većinom je dolazio kad je išao doktoru. Nisam ga baš viđao 90-ih. Radio sam u lokalu u Maloj Subotici.



Po službenoj dužnosti ispitat će se policajac, koji je prvi bio na mjestu događaja kad je pronađeno tijelo te djelatnike Hitne pomoći koji su došli na intervenciju.

Oni će biti pozvani 26. studenog u 9 sati, u 12 sati obitelj dok će 27.11. u 9 sati biti vještaci, a u 12 sati policajci, koji su radili na slučaju Jasminina nestanka.

Majku optuženice zvat će kao žrtvu, Katarinu Dominić Srnec i Davida Balenta. Žele da se pribavi snimka poziva ujne Hitnoj. Policiju je zvala djelatnicu Hitne, žele da se pribavi i taj razgovor.