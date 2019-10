'Obitelj je imala problema, otac je prebio čovjeka i loše je živio'

U nastavku suđenja Smiljani Srnec zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić (23) na Županijskom sudu u Zagrebu u četvrtak će svjedočiti njihova susjeda Sofija Križaić i Smiljanin i Jasminin ujak Drago Sabol.

Prvo svjedoči Sofija Križaić. Slabije čuje pa sudac ponavlja upozorenje svjedoku. Prvo je ispituje je zamjenica ŽDO Varaždin Irma Bagarić.

Svjedočenje Sofije Križaić: 'Vidjela sam Martina pijanog više puta'

Da li poznajete obitelj Dominić?

- Poznajem ih. Mi smo susjedi. Prvi smo susjedi. Jasminu sam dobro poznavala.

Znate li kakvu je školu išla?

- Išla je u Zagreb, ali ne znam u koju školu. Rekli su mi, ali sam zaboravila.

Što su radili Martin i Katarina?

Martin je većinom bio doma, povremeno je radio, a mama Katarina je većinom u Njemačkoj.

Što je Martin bio po struci? Kakva je osoba?

- Bio je dobar, u redu. Nama je bio dobar, kao susjed. Ne znam je li nekome nije bio dobar.

Je li pio?

- Je. Dolazio je u gostionu, vidjela sam ga dosta pijanog više puta. Kad je imao više novca, kad je dobio penziju, više je pio.

Kakav je odnos Martin imao s Jasminom?

- Koliko ja znam imao je dobre odnose s obje kćeri.

Kako se ponašao Martin nakon nestanka?

- Znao je reći da ne zna gdje mu je Jasmina. Kad bi si spio, spominjao je.

Znate li gdje je Martin radio 2000.?

- Ne znam. Malo je bio doma, malo nije, ne znam.

Kakav ste odnos imali sa Smiljanom?

- Sa svima sam imala dobar odnos.

Kakav je odnos Smiljana imala prema novcu?

- Normalan.

Znate li je li se kladila?

- Nekad se znala kladiti na sportsku utakmicu za par kuna.

Kad ste zadnji put vidjeli Jasminu?

- 2000. godine. Doma sam je vidjeli.

U kojem mjesecu?

- Ne znam da li je to bilo u rujnu ili listopadu. Ne sjećam se više.

Jeste li koga pitali za Jasminu?

- Pitala sam, ali su rekli da je u školu u Zagrebu. Kasnije je Smiljana znala reći da je na brodu. Poslije više nisam pitala.

Tko vam je rekao da studira u Zagrebu?

- Mislim da je Smiljana rekla da je u Zagrebu u školi, poslije ne znam. Od drugih sam čula da je Smiljana rekla da je na brodu.

Kad smo vas to isto pitali na ispitivanju, rekli ste da vam je Smiljana rekla da studira u Zagrebu, zatim da ima dečka u Francuskoj, da je na kruzeru.

Potvrđuje da je to istina.

Je li vas Smiljana pitala da joj nešto posudite?

- Krevetninu me tražila, da Jasmina dolazi prenoćiti i da joj treba. Sad se više ne sjećam koje godine je to bilo. Tražila je poplun. Kad sam pitala Smiljanu, rekla je da je bila i da je otišla u nedjelju.

Da li je Smiljana znala lagati?

- Koliko znam Smiljana nije bila lagala, dok nisam saznala da je tijelo pronađeno 2019.

U istrazi ste rekli da je Smiljana znala lagati i da je znala pričati o događajima u selu, koji nisu bili istiniti. Da li su si vaš suprug i Martin bili dobri?

- Bili su u dobrim odnosima.

Jesu li pričali o Jasmini?

- Jesu. Ne znam šta su točno razgovarali. Rekao je da će pitati Martina gdje mu je kćer. Nisam ga poslije pitala šta mu je rekao.

U istrazi ste rekli: "moj suprug je umro 2014. Dok je on još bio živ i dok je Martin bio živ znali su razgovarati i da ga je Martin znao pitati gdje je Jasmina. Rekao da mu je Smiljana rekla da je na brodu i da tamo radi."

Znate li kad je prijavljen nestanak Jasmine?

- Ne znam koje je to godine bilo.

Znate li tko je prijavio nestanak?

- Ne.

Je li točno što ću vam pročitati? "Mogu reći da su se članovi obitelji Dominić dobro slagali, Martin je znao popiti, osobito nakon što je Jasmina nestala. Znao je govoriti da mi je samo vidjeti Jasminu, znati gdje je."

Pita Krešimir Golubić:

Jeste li teško bolesni?

- Jesam.

Otkad živite u Palovcu?

- Mi se doselili 1985., ne sjećam se koje su godine doselili.

Vi ste živjeli u Njemačkoj pa se vratili u Palovec.

- Otišli smo 1991. u Njemačku, vratili se 1997. Poslije 1997. nisam išla u Njemačku, ali sam puno radila i nisam bila doma.

Jeste li bili u kući obitelji Dominić?

- Jesam.

S kim ste pričali u kući obitelji Dominić?

- Sa svima.

Jeste li kad s bilo kim pričali o fakultetu Jasmine?

- Ona mi je sama rekla na koji fakultet ide i Smiljana, ali se ne sjećam.

Je li vam itko rekao da je Jasmina prestala studirati?

- Nije mi nitko rekao, niti sam ja pitala. U vrijeme kad je nestala nisam znala da više ne studira.

Kako znate da je nestala 2000., a ne 2001.? Pamtite li po nečemu tu godinu?

- Znam da sam je vidjela 2000., a poslije više ne. Možda je kasnije i dolazila, ali ja nisam bila cijele dane doma jer sam radila.

Da li ste primijetili da u kuću obitelji Dominić ili ispred dolazi kamatar?

- Nisam nikad vidjela da netko dolazi obitelji Dominić i prijeti.

Kakva je bila Katarina prema kćerima?

- Mama je imala dobre odnose prema obje kćeri.

Je li Martin pio i prije 2000.?

- Je.

Predočava iskaz Martina Dominića. Znate li da je rekao policajcima da je pričao s Jasminom i da ga je pitala može li ići raditi na brod? Zabranjuje se odgovor.

Znate li koje je godine pronađena?

- Pronađena je sad 16. veljače 2019.

Sudac pita možete li se prisjetiti što je Jasmina radila kad ste je zadnji put vidjeli?

- Hodala je ulicom s prijateljicama.

Možete li se sjetiti kako je izgledala?

- Ne sjećam se više.

Rekli ste da vas je Smiljana 2004., 2005. tražila posteljinu? U koje doba?

- Mislim da je to bilo ljeti. Ne sjećam se je li Jasminin nestanak već bio prijavljen.

Je li u Palovcu bilo poplave i kad?

- Je. Bilo je poplave i u našoj ulici. Ne sjećam se koje je to godine bilo.

Jesu li intervenirali vatrogasci?

- Praznili su kanale. Ne znam jesu li bili kod susjeda. Kod nas nisu jer nemaju podrum.

Imaju li Dominići podrum?

- Nemaju pravi podrum. Imaju nekoliko malih stepenica.

Završili su s ispitivanjem prve svjedokinje. Prije izlaska okrenula se i pogledala Smiljanu.

Svjedočenje Drage Sabola: 'Obitelj je imala probleme'

Iz spisa će izdvojiti iskaz Drage Sabola jer svjedok nije prije ispitivanja upozoren da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo. On se ne može predočavati svjedoku.

Jeste li što u srodstvu sa Smiljanom.

- Smiljani Srnec sam ujak. Brat njezine majke.

Sud ga upozorava da kao bliski srodnik smije odbiti svjedočiti.

U kakvom odnosu ste bili sa svojom sestrom Katarinom i njezinim mužem Martinom?

- Bili smo u dobrom odnosu, ali smo bili na distanci. Nisam mogao podnijeti njihov način života. Ja sam se distancirao od njih, jedino kad su bili u nevolji, ako su trebali posuditi novac.

Kakav je to način života?

- Još od malih nogu, kako su odrastale, otac je dosta loše živio. Pijančevao je, dosta je pio. Govorio sam sestri neka prekine s njim, neka ga ostavi, nek ode s djecom od njega, ja ću joj pomoći. Ona to nije prihvatila. Radio je povremeno, što je zaradio je zapio i to je tako bilo. Početkom rata se posvađao, prebio je čovjeka, kak se veli namrtvo. Čuo sam od drugih da je završio u bolnici. Kad je izašao iz bolnice tražio je odštetu. Kuća je završila pod hipotekom. Otišla je raditi u Njemačku, koliko god je zaradila, sve se potrošilo. Ja sam tad prekinuo apsolutno sve komunikacije s njima, nisam više mogao.

Je li Martin bio agresivan prema supruzi i kćerima?

- To ne znam sto posto, ali sam čuo od drugih da je često bio agresivan, dalje ne znam.

Do onog vremena dok se nije otkrilo da Jasmine nema, bili smo dosta dobri. Otad nema komunikacije.

Kakva je osoba Smiljana?

- U ono vrijeme dok sam je poznavao, nemrem reći da nije bila dobra. Svojih 15, 16 godina znala je raditi mnogo nedobroga. U dućanu gdje je radila, falilo novca. Pohađala je školu, išla je u učiteljsku, navodno rekla da ide, poslije se saznalo da nije išla u školu.

Što nam možete reći za Jasminu?

- Bila je jako dobra cura, pristojna,. Borila se da završi školu, u neimaštini, trudila se. Nisam bio upoznat sa svime što se događa, sve što znam sam čuo od drugih. Neposredno sam razgovarao prije nego je otišla studirati u Zagreb. Došla je kod mene da ju odseli u Zagreb. Zadnji put sam je vidio, koliko se sjećam u krznenoj jaknici, bio je to svibanj ili lipanj 2000. Mahnula mi je, išla je na autobus. To je bilo zadnje.

Što ste kasnije čuli o Jasmini?

- Pričala mi je da je otišla na brod, da se javlja kćeri. Tebi se ne javlja, a Smiljani se javlja.

Kad ste čuli da je nestala?

- Negdje 2005. sam vidjela u štampi. Kakvi ste vi to roditelji, da pet godina niste prijavili nestanak? Policija u više navrata došla k meni pitati šta znam. Kad sam vidio da se ništa ne dešava, rekao idem sam napraviti istragu.

Što ste poduzeli?

- Išao sam kod vidovnjaka. Pročitao sam da je čovjek otkrio slučaj za policiju? Nazvao sam uredništvo i tražio telefon od tog čovjeka. Spojili su me sa ženom koja je imala njegov broj. Rekao da dođem sutra ujutro kod njega, da će mi pomoći. Bilo je ismijavanja i svašta na račun tog vidovnjaka, točno me navodio da dođem do te njegove kućice. Rekao da sjednemo ja i žena. Odmah mi je rekao da je moja nećakinja mrtva. Presjeklo me. Odmah sam mu povjerovao. Dok smo se još vozili, rekao mi kako je odjevena žena s kojom sam dolazio. Uputio me odmah na policiju.

Je li Vam rekao kako je ubijena i tko ju je ubio?

- Rekao mi je da je udarena po glavi tupim predmetom. I da će reći sve na policiji da idemo prijaviti.

Koliko puta ste sestru pitali za Jasminu?

- Svaki put kad je došla posuditi novac sam je pitao, a to je bilo 3-4 puta. Svaki put rekla da je na brodu, da se javila.

Kome se javila?

- Sestri.

Obrana postavlja pitanja.

- Već 90-ih u više navrata im posuđivao dok su gradili kuću. Kako su mogli tako su vraćali. Kad se to dogodilo sa suprugom ostali u teškim dugovima, posuđivala sve češće i dulje vremena vraćala. Morala ostaviti svoju djecu kad je najviše trebala, on se nije trudio da ode i zaradi. Bio je jako dobar u selu svima jer je sve častio. Novac sam davao sestri na ruke i ona mi je vraćala. Zadnji put Smiljana.

Je li Martin kad izazvao incident?

- Martin i sestra trebala biti vjenčani kumovi drugom bratu. Napio se, bili smo kumovi ja i supruga. Došao pred jutro, totalno pijan, poludio sam.

Jeste li pričali s Martinom nakon vidovnjaka?

- Nisam. On je mene izbjegavao. Nisam s njim komunicirao 20 godina.

Da li vam je Martin Dominić nešto poručio ili rekao?

- Nakon što sam rodbini ispričao što se dogodilo, poslao poruku pokojnom bratiću da će me riješiti.

Kad je Jasmina prekinula studij?

- Ne znam kad je prekinula, čuo sam to od drugih. Ne znam zašto je prekinula.

Je li nakon toga vratila kući ili nastavila stanovati u Zagrebu?

- Ne znam.

Kakav je bio odnos Katarine prema suprugu?

- Uvije ga je zagovarala, nikad o njemu nije govorila loše iako smo svi znali što se događa.

Poznajete li svjedoka Palfija?

- Iz viđenja samo.

Sudac postavlja pitanja

Otkud ste čuli da je Martin agresivan?

- Najviše od pokojnog bratića. Nisam imao vremena puno s ljudima komunicirati, imao sam svoju firmu. Pričao da su se supružnici znali često se svađati, o čemu ne znam. Bio sam u kući kad je umro Martin i to na deset minuta. Bio sam 1998-1999. Jasmina je bila ošišana na nulu, ne znam zašto. Skrivala se, stidjela, da je ošišana. Rekli da je htjela takvu frizuru. Zašto se onda skrivala? Da je prekinula studij doznala sam puno kasnije. Nakon što sam je zadnji put vidio.

Koliko je velik Palovec?

- Imao 600-700 stanovnika.

Je li bilo poplava?

- Je, bile su. Ona je niže od mene i kod nje je bila poplava. Intervenirali su kod sestre. To je vjerojatno negdje zabilježeno, Trnava je nabujala i probila nasip.

Vaša kćer je ista dobi kao Jasmina?

- Je. Nisu se više toliko družile jer je Jasmina otišla u Zagreb. Znala je reći da se vidjela s Jasminom. Ili su se srele na ulici usput, nisu se intenzivno družile. Nakon osnovne škole više se nisu toliko družile.

Koliko često je Katarina dolazila?

- Rijetko, svakih nekoliko mjeseci na nekoliko dana.

Je li Martin Dominić nešto radio 2000.-2001.?

- On je više ne radio nego radio. Radio je povremeno i to uglavnom u Palovcu. Radio je jedno vrijeme u Rusiji i otamo ga sterali.

Ždo postavlja pitanje.

Je li Jasmina već studirala kad je bila ošišana na nulu?

- Nisam siguran. Mislim da je je još išla u gimnaziju. Koliko sam vidio, normalno su komunicirale. Znale su se posvaditi.

Golubić:

Od koga su uzele novac?

- Čuo sam da su posudili novac od kamatara, ali to ne znam iz prve ruke. Meni su uredno vratili, a ne znam kako drugima. Ne znam ni da bi im netko prijetio zbog dugova.

U ponedjeljak u 9 sati svjedočit će vještaci iz Centra Ivan Vučetić, a u 12 vještaci iz psihijatrijske bolnice Vrapče.