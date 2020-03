'Vikao je da mu se j*be za moj angažman dok ljudi vani umiru'

Padaju otkazi, ljudi u histeriji i egzistencijskom strahu

Bilo je potrebno manje od tjedan dana da se karantena reflektira na ekonomsku situaciju. Istina je da korona posjeduje moć oduzimanja ljudskih života, a kolike će ekonomske posljedice ostaviti tek ćemo vidjeti. Restrikcije o zatvaranju većine dućana i ugostiteljskih objekata, koje su od ovog tjedna na snazi posljedice ostavljaju na najranjivijim skupinama, a to su zaposleni u srednjem i malom poduzetništvu. S obzirom na to da sam prethodno živjela u Nizozemskoj pokušala sam pratiti kako oni, kao poznata Europska ekonomska sila pristupaju situaciji. Definitivno nisu sjedili prekriženih ruku.

Dutch way - u kriznim vremenima treba se osloniti na kreativnost

Unatoč tome što su njihovi ugostiteljski objekti moraju biti zatvoreni, neki su se poznanici iz Amsterdama okrenuli DIY narudžbama i dostavi svojih proizvoda. Vođeni time da je online prodaja u cvatu, Kai, vlasnik francuskog bistroa Le Petit Deli zajahao je svoju vespu i odlučio svoje konzumente opskrbiti do vrata. ‘’Ako neće brdo Muhamedu, Muhamed će brdu’’, a s obzirom da čitav posao ovisi samo o njemu i supruzi Lotte preuzeo je sudbinu posla u svoje ruke. Marketinški se oslonio isključivo na društvene mreže. Minimalna dostava je u vrijednosti 10 eura, uz 2,50 eura za dostavu.

Ron Simpson i Julien Zaal, vlasnici najinovativnijeg gastro koncepta u Europi ‘’The avocado show’’, nakon zatvaranja vrata svog restorana odlučili su podijeliti svježe namirnice lokalnim inicijativama koji rade s ljudima u potrebi. Kontaktirala sam ih jutros da vidim što se događa u Amsterdamu. Rekli su kako su slijedeći regulative vlade, restoran u Briselu potpuno zatvorili dok u amsterdamskima nude take away i dostavu. Ron je trezveno rekao kako se oslanjaju isključivo na spomenute izvore zarade te prodaju kuharica i poklon vaučera. Zaposlenike nisu otpuštali, slijede upute i računaju na pomoć vlade.

Za razliku od super kreativnih Amsterdamera te nizozemske vlade koja je globalno prozvana za ‘’opušten’’ pristup korona virusu, Beč se strogo drži zadanih okvira i regulative koje nalaže vlada. Nitko ju niti ne preispituje. A kada smo kod austrijske vlade, Kurz je danas najavio pomoć poduzetnicima za oporavak od 38 milijardi eura. Na ulicama se mogu vidjeti samo šetači pasa, a samoposluge dobro opskrbljene i potpuno prazne. Sve je pusto unatoč toplom vremenu. Broj umrlih od korona virusa u Austriji broji četvero ljudi te 1 646 zaraženih. Od danas je na snazi posebno poseban sat, od 8 do 9 ujutro, kada pripadnici najranjivijih skupina mogu obaviti kupovinu namirnica.

Prestanite mi gledati u tanjur

Jučer sam u praznom i odlično opskrbljenom supermarket uzela topao gablec vođena time da treba držati do imuniteta. Gospodin koji je kupovao namirnice imao je problema s tim što ja jedem ručak u dućanu. Slijedio me i ponavljao ‘’Dobar tek’’ sve dok nisam odgovorila s ‘’Hvala’’, a onda je krenuo u raspravu. Naravno, imao je problema s tim jer si ne kuham doma, a ja pak s tim i što se obraćam starijoj osobi, tj. osobi u rizičnoj skupini na tako bliskoj udaljenosti. Zamijetila sam da dajem previše pažnje na detalje, poput susjede koja je jutros prilikom izlaska dezinfekcijskim maramicama brisala kvake i zvona na ulaznim vratima zgrade.

Korona ubija i žive – u pojam

U Austriji su poslodavci počeli stavljati radnike na ugovor od pola radnog vremena ili su se poslodavci oprostili od njih, doslovno preko noći. Naravno da je svakome njegova situacija najteža pa su mi se s istim očajem obraćali i oni koji su se bojali za svoju poziciji kao i oni koji su stavljeni na rad od pola radnog vremena. Moj je klijent također najavio moguće otkazivanje suradnje, ako se stvari do kraja mjeseca ne stabiliziraju. Nakon života u nekoliko država navikla sam na dinamiku neizvjesnosti, no ovo me je pogodilo.

Čitavu večer jela slatkiše kako bi izazvala osjećaj sreće. Možda bi vino, obzirom na ograničenost kretanja ovih dana, bilo bolji izbor.

S druge strane pokušavala sam jednom klijentu u hrvatskoj naplatiti račun. Kada smo kod profila osoba u poslovanju, često sam govorila da nema ništa gore od histeričnog i nestabilnog muškarca. Vikao je na telefon da mu se “jebe’’ za moj angažman dok ljudi umiru vani. Još jednom sam provjerila stanje u Hrvatskoj, kako u medijima tako i privatno. Umrlih po cesti nije bilo. No, zato je bilo jasno kako će ljudi koronu početi koristiti za vlastite interese. S bujicom korona virusa na vlastiti mlin.

Na trenutak sam se vidjela kako odstupam iz bijednih 14% žena koje su vlasnice tvrtki te kako se 257 godina, koliko je potrebno da se zatvori paritetni gap, produžava za desetljeća. Ženama se teško boriti s histeričnim muškarcima.

Dok neki spekuliraju o baby boomu nakon korone, danas je Austrijska vlada najavila obustavu rada pravnog sustava pa se samim time odgađaju rastave braka te druge provedbe i proglašenja koje su u ovom razdoblju trebale stupiti na snagu. Na stranu sada s baby boomom to su vesela posla, pokušala sam zamisliti obitelji i parove koji su tijekom samoizolacije primireni provesti vrijeme skupa i dublje se upoznati.