Vili Beroš: Imamo danas 2848 novih slučajeva u Hrvatskoj!

Ovo je najviše zaraženih dosad, a najgori dan prije toga bio je 29. listopada kad je zabilježeno 2776 slučajeva. Čekaju se još brojke Nacionalnog stožera iza 10 sati...

<p>Opet danas imamo veliki broj novozaraženih, 2848, ali kad napravimo analizu vidimo da se na tjednoj bazi ti brojevi ne udvostručavaju, kao što je to bilo do sada, istaknuo je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> dodavši kako je porast u ovom tjednu bio od 22 posto.</p><h2><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novozaraženih je čak 2848</strong></h2><p> </p><p>U zadnja četiri dana, dodao je, broj aktivnih slučajeva je manji za 1051. </p><p>- Sve skupa ukazuje da možda epidemija usporava. Međutim, mi smo ti koji uzrokujemo kako će se epidemija ponašati. Broj umrlih, kao i hospitaliziranih prati brojeve novozaraženih u jednom periodu od tjedan i pol do dva prije - naglasio je.</p><p>Liječničke udruge traže pojačanje mjera. Beroš poručuje kako je razgovarao pojedinačno s njima, a da ih planira pozvati i na sastanak ovih dana. </p><p>- Meni je s liječničkog aspekta potpuno razumljivo njihovo traženje za jačanje mjera, no moramo balansirati između toga da održimo gospodarstvo i da napravimo ono što je najvažnije za očuvanje zdravlja i života. Razgovarao sam i s kolegama u okolnim zemljama, zatvaranje jest jedna mjera, koja je možda epidemiološki učinkovita, iako i epidemiolozi sami dvoje o njenoj konačnoj učinkovitosti, no kod njih je situacija takva da su sad u lockdownu i to je de facto veći problem od same zaraze - rekao je dodavši kako cijeni brigu liječnika za održivost zdravstvenih sustava te da će promišljati što i kako dalje. </p><p>- Najvažniji zadatak u Ministarstvu je odgovoriti na ove izazove i da ne dođe eventualno do sloma, kao što je situacija u čitavoj Europi - rekao je Beroš.</p><p>Na pitanje da li se u ovom trenutku štiti ekonomija, na uštrb zdravlja građana, obzirom da ne želi uvesti nove mjere, Beroš je poručio kako mjere donose epidemiolozi.</p><p>- Od početka govorim da nisam osobno, obzirom da sam neurokirurg, netko tko može promišljati o mjerama. Njih promišljaju epidemiolozi u suradnji sa svima onima koji sudjeluju u ocjeni gospodarskog života, prema tome oni donose te mjere. Neke države su uvele lockdown pa svejedno nemaju dobre mjere. Mišljenje je struke da balans između restrikcija i omogućavanja gospodarskih aktivnosti je ono što može polučiti rezultate u obrani od ove epidemije - istaknuo je. </p><p>No, ministar zaboravlja, odnosno ignorira činjenicu da koliko god epidemiolozi promišljali o mjerama i predlagali ih, svoj sud o tome hoće li ih uvesti ili ne donose Stožer i Vlada. Da je do epidemiologa, kako je i sam ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak</strong> nekoliko puta istaknuo, oni bi zatvorili sve.</p><p>Što se tiče onkoloških bolesnika, koji ne mogu doći do svojih terapija, ministar ističe kako je upoznat s tom situacijom te da na dnevnoj bazi prate i interveniraju na njihove potrebe.</p><p>- Za to je zadužen moj pomoćnik za financije i ravnatelj HZZO-a. No, potrebno je naglasiti da je naša Vlada našla preko 1,8 milijardi kuna za rješavanje dugova veledrogerijama. Dok se ne usvoji rebalans HZZO na dnevnoj bazi rješava ove probleme i nastoji omogućiti sve ono što je potrebno našim bolesnicima - poručuje Beroš.</p><p>U kontaktu je, kaže, i s obiteljskim liječnicima, koji se žale što moraju zvati kontakte i upozoravaju kako zbog toga ne mogu raditi svoj primarni posao i pomoći i ostalim pacijentima. </p><p>- Bio je ovih dana i sastanak s pročelnikom za zdravstvo Grada Zagreba i ravnateljima Domova zdravlja, ja sam samo prenio apel epidemiologa da se aktivnije uključe u praćenje kontakata, što je u tom trenutku bilo najvažnije, Sad im od srca zahvaljujem što su to i učinili, znatno su pomogli epidemiolozima. Znam da ih to dodatno opterećuje i cijenim njihov dodatni trud i napor - rekao je.</p><p>Informaciju o starijoj pacijentici koja je otpuštena iz KB Dubrava pozitivna na korona virus, rekao je, nema, ali će provjeriti.</p><p>Upravno vijeće smijenilo je ravnatelja KB Dubrava, Srećka Marušića i postavila kao v.d. ravnatelja Ivicu Lukšića. </p><p>- Ja iskreno vjerujem da će sada KB Dubrava, koja je srce našeg obrambenog sustava, dalje krenuti punim jedrima. Nadam se da će organizacija rada biti sada znatno drugačija, odnosno primjerenija - rekao je.</p><p>Ponovio je kako on radi sve što je u njegovoj moći da pripremi scenarije za sva moguća zbivanja. </p><p>- Nadam se da ćemo u tome uspjeti, a na kraju će se podvući crta i analizirati sve. U ovom trenutku, ne sam osobno nego čitav moj tim se iznimno, iznimno trudi povezati sve elemente - rekao je.</p><p>Osvrnuo se i na dopis koji je uputio Ministarstvu obrazovanja da se i srednjoškolci zdravstvenog smjera uključe u borbu protiv epidemije. </p><p>- Razmatra se mogućnost da se uključe i oni završnih godina, ako će biti takva situacija, ali ne u radu s Covid pozitivnim pacijentima nego u onom dijelu zdravstvenog sustava koji pruža uobičajenu skrb. Oni i uobičajeno rade praksu pa ne vidim da je to ništa nepromišljeno i loše - dodao je Beroš. </p><p>Na sjednici Vlade ministar je naglasio kako od prosječnih 8152 testova dnevno ovih dana pozitivnih je bilo 27 posto. </p><p>- Izdali smo uputu bolnicama o potrebi reduciranja hladnog pogona s time da je i dalje potrebno organizirati zbrinjavanje prioritetnih, osobiti onkoloških pacijenata - rekao je dodavši kako zdravstvene ustanove trebaju voditi evidenciju zdravstvenih djelatnika koji su preboljeli koronu te koji mogu sudjelovati u radu. </p><p>Podsjetio je kako je KB Dubrava postala isključivo Covid bolnica, a istaknuo je kako su odredili još i Opću županijsku bolnicu Našice te Specijalnu bolnicu za plućne bolesti u Zagrebu zdravstvenim ustanovama za privremeno zbrinjavanje Covid pacijenata.</p><p>- Kontinuirano se provode aktivnosti za distribuciju respiratora za KB Dubrava i OB Varaždin. Do 1. studenog u KB Dubrava ukupno je raspoređeno 111 zdravstvenih djelatnika - rekao je dodavši kako je uključeno i 157 doktora medicine koji rade pod nadzorom za pomoć epidemiolozima.</p><p>Otvoreno je i 16 pozivnih centara za zvanje i praćenje kontakata, dodao je Beroš. </p><p>- Glavni cilj nam je osnažiti centralizirani sustav liječenja Covid-19 pacijenata, čime želimo spriječiti koliko je to moguće ulazak virusa u druge bolnice kako bismo pružali skrb i drugim bolesnicima. Zdravstveni sustav je pod pojačanim pritiskom, no imamo kapacitete, stručne i odgovorne kadrove, uređaje i opremu i uspijevamo ispunjavati zadaće. Veliku pomoć dobivamo od svih građana koji svojim odgovornim ponašanjem mogu itekako utjecati na daljnji tijek širenja zaraze - rekao je istaknuvši kako prema istraživanju javnog mnijenja većina građana nije za strože mjere. </p><p>- Pripremili smo kapacitete za sve scenarije, raspoređujemo resurse prema potrebama i zahvalni smo svima koji surađuju u ovim izazovnim vremenima - rekao je.</p><p> </p>