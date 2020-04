Vili Beroš: Razveselili smo se, ali jedan dan ne znači ništa...

Stožer Civilne zaštite upozorava da je od ukupnog broja zaraženih, najviše problema na jugu, a osobito u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Situaciju korona virusa u Hrvatskoj, za RTL, komentirao je ministar zdravstva Vili Beroš.

- Mislim da za jug Hrvatske nisu potrebne oštrije mjere, mjere koje su donesene brižno su balansirane, daju rezultate pa mislim da je samo važno poštivati ih, biti discipliniran, držati se preporuka i sve će biti dobro - rekao je ministar.

Foto: POOL Murterski scenarij moguć je ako se neposluh nastavi.

- Uvijek je moguće da se epidemiološka situacija pogorša. To isključivo ovisi o ponašanju građana. Nadam se kako će to shvatiti i poduzeti sve u sprječavanju iste - dodao je.

Uz negativne primjere postoje i oni pozitivni.

- Istra je jako dobra. To je rezultat svijesti građana, ali i lokalne politike tamošnjeg Stožera. Ipak, dovoljan je samo jedan incident da se situacija pogorša. Zato nema opuštanja. Ovo je trenutak kada svi moramo još malo izdržati da suzbijemo epidemiju. Isto mislim i za Zagreb, samo je deset novooboljelih, unatoč potresu. To znači da građani djeluju i promišljaju. Ukoliko se držimo preporuka i ako smo dovoljno udaljeni, virus ne prelazi s osobe na osobu. Preporuke mogu suzbiti širenje infekcije - izjavio je Beroš.

Pozitivan je znak da imamo upola manje zaraženih u odnosu na jučer.

- Razveselili smo se podatku, ali jedan dan ne znači ništa, moramo gledati trendove. Stožer gleda balans mjere, zato moramo biti odgovorni - dodao je.

U Osijeku zaraženi ne znaju kako su "pokupili" virus pa samim time ne znaju ni tko su im kontakti.

- Vjerujem da će epidemiološke službe detektirati i taj izvor. Ipak, možemo sumnjati i da su svi zaraženi jer dosta ljudi je asimptomatsko. Najnovija istraživanja pokazuju da čovjek može biti zaraženi i prije pojave prvih simptoma. Zato je važno pridržavati se mjera i voditi računa o vlastitoj higijeni. To je najbolji put prema uspjehu - rekao je ministar.

Foto: POOL

Dron u Osijeku prati kretanje građana. To bi mogao biti primjer i drugim gradovima kako nadzirati situaciju.

- To je tehnološka novina i to me veseli, ali to je i odluka lokalnih vlasti. Bolje od nadzora je biti discipliniran - dodao je.

Zdravstvo će se nakon korona virusa suočiti s brojnim izazovima. ali ministar Beroš ni malo ne brine o tome detalju u ovom trenutku.

- Treba riješiti prvo ovaj izazov, a onda ćemo dalje u rješavanje svih ostalih problema zdravstvenog sustava - zaključio je ministar Vili Beroš.