Vilim Ribić: 'Jedini tko politizira specijalnu operaciju o plaćama je Plenki i njegovi ministranti'

Savjetnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić za N1 je komentirao povećanje plaća u Hrvatskoj te što možemo očekivati nakon parlamentarnih izbora.

- Jedini tko politizira specijalnu operaciju o plaćama koju nitko ne smije kritizirati je Andrej Plenković i njegovi ministranti oko njega. Cijeli su projekt napravili katastrofalno loše i sad kad su se mnogi pobunili, sad su se neke stvari za neke poboljšale. Sad kad je to napravljeno loše, plaće rastu, no ionako bi rasle kroz osnovicu. No, mi smo se dogovorili da ne rastu kroz osnovicu, a ostalo će rasti kroz ovu specijalnu operaciju. To što plaće rastu je privremeno, odmah nakon izbora slijedi depresija. Plaće neće padati, ali će rasti inflacija - kazao je savjetnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić.

Navodi da netko mora platiti financiranje rata u Ukrajini.

- Sigurno ulazimo u vrlo nestabilan period. U uvjetima nestašice radne snage, plaće se moraju dizati. To što će sada rasti plaće nešto je što mora biti, ali hoće li biti nakon izbora, to je već drugo pitanje. Oni su napravili ono što su morali”, rekao je Ribić pa je dodao: “Nema povoljnije situaacije, Vlada to sada može. Ne čine to iz svojeg nadahnuća nego je to socijalni imperativ. Glavni problem je ono što ostaje trajno. Nezadovoljni smo dok god ova Vlada to može mijenjati - dodaje.

- Liječnici imaju nevidljivu snagu koju mi nemamo, naši se nisu nametnuli - rekao je Vilim Ribić.

- Između sindikata i Vlade nije vođen istinski socijalni dijalog zbog spletkarenja i manipulacija ministra Marina Piletića. On je rekao da će sjesti za stol sa sindikatima koji su konstruktivni, misleći na one koji klimaju glavom. Ministar rada je bio izabran po kriteriju poslušnosti, on o principima i načelima nema pojma. Plenković smjenjuje samo one ministre koje uhvati s prstima u džemu, ali nije nijednog smijenio zbog nesposobnosti. Mislim da je prvi kandidat Piletić - zaključio je.