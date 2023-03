Vilim Ribić: Sindikati trebaju biti u politici, Socijaldemokrati vode jednu ozbiljnu politiku

Umirovljeni čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić u studiju N1 objasnio je zašto se odlučio politički angažirati.

- Pitanje socijalne pravde i pitanje socijaliziranog društva je moj život već 30 godina. Ne znam projekt koji je na to bolje odgovorio nego istinska socijaldemokracija. Na početku karijere sam bio protiv toga da sindikati budu politički angažirani, ali sam shvatio da su sindikati kao riba na suhom bez političke podrške i utjecaja. Nije bitno jesu li u fokusu sindikati nego jesu li one vrijednosti socijalne pravde u društvu ono što stranka promiče. Meni se najozbiljna stranka učinila Socijaldemokrati i Davorko Vidović - rekao je Ribić o svom pridruživanju toj stranci.

Odgovorio je i zašto se nije odlučio za SDP.

- Mi smo imali iskustva s njima, oni u DNK nemaju socijalna pitanja i socijalnu pravdu. Uvijek se pojave ljudi koji rade nešto korisno, ali to nije svojstvo stranke. To je liberalan duh koji je ispravan u smislu ljudskih prava, ali u smislu socijalne sfere, to je jedna liberalna ideologija. To dobro razaznajem i osjećam. Osim toga, SDP je zatočenik sukoba predsjednika Republike i Vlade i dopustili su si da neprincipijelno staju na jednu stranu, iako su, po mom mišljenju, obje strane u krivu. Zato mi se učinilo da je ovo što rade Davorko Vidović i Socijaldemokrati ozbiljna politika. Njihovo glasovanje kod Ukrajine mi je bilo kriterij kod donošenja odluke. Sjećam se Davorka Vidovića i kao ministra, razvio je, on i Goran Granić, jedan ozbiljan socijalni dijalog i pokušali su ozbiljno riješiti socijalne probleme. To se otada nije radilo. Sad Plenković nešto pokušava - rekao je Ribić.

- Sindikati trebaju biti u politici, i ulazili su sindikalisti i ranije u politiku, ali u neke druge priče, koje meni nisu baš jasne. A ovo je u cijelom svijetu ista priča. Ja sam običan član u Socijaldemokratima. Ako nekom nešto treba, ja pomognem, a imat ću i svojih inicijativa - dodao je.

- Mirovat ću kad budem pod zemljom, nemam nikakvih aspiracija, ne očekujem ni uspjeh ni neuspjeh, zanima me da netko govori na način koji je potreban hrvatskom narodu i državi, da netko promovira socijalnu pravdu, koheziju… - poručio je Ribić.

Komentirao je i novi paket mjera koji je Vlada danas predstavila.

- Država je preuzela jednu aktivnu ulogu, time sam zadovoljan. Ali ima jedan crv sumnje u tome, čini mi se da je dio tih pomoći previše rastresit, nije fokusiran na one kojima je pomoć najpotrebnija. Ravnomjerno i u malim iznosima, to neće biti niti primjećeno niti će pomoći. Dio mjera je odličan, ali dio je možda trebao biti selektivniji, fokusiraniji na one kojima je to najpotrebnije. Tko financira sve ove mjere? Sredstva EU-a nisu neograničena. Moj je dojam da to financiraju javni i državni slubženici. To plaćaju svi građani, a najgore je što to plaćaju najsiromašniji kroz PDV, to je regresivan porez. A ne postoji volja da se uvede porez na višak nekretnina… Takvi moraju platiti porez, kao što svaki rentni dohodak mora biti oporezovan… - zaključio je Ribić.

