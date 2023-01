Umirovljeni sindikalac Ribić u mirovini ipak ne odmara: Čujte, radim na pola radnog vremena

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja izvijestio je u ponedjeljak da je njegov osnivač, dugogodišnji čelnik i glavni tajnik Vilim Ribić otišao u mirovinu, a Malo vijeće Sindikata imenovalo je Matiju Kroflina na dužnost glavnog tajnika.

No, ni mirovina ga neće spriječiti od posla.

- Čujte, da, radim na pola radnog vremena. Ovaj tjedan ću dva dana biti u uredu. Primat ću mirovinu i pola plaće - rekao je za RTL, ali ipak nije htio otkriti o kojem je iznosu riječ.

- Pa ne bojim se. Imat ću pristojnu mirovinu jer sam imao i pristojnu plaću - kaže Ribić.

Dodatno slobodno vrijeme kaže da će putovati i čitati knjige.

- Pa nisam imao vremena pročitati obilje knjiga koje sam kupovao. Nije bilo vremena za pročitati ih - kaže.

- Putovanja sam imao poslovnih. U business klasi. To nije luksuzna klasa. Kad putujete od Zagreba do Bruxellesa, to je relacija na kojoj redovito putujem. To normalna klasa u kojoj imate samo jedno mjesto kraj sebe slobodno da možete držati papire, nešto čitati i raditi - objašnjava.

- Više vam nijedan sindikat neće dati plaću. Previše je zloupotreba oko toga. Razumijem interes javnosti, ali lagalo se oko toga, osuđivalo se ljude - kaže.

Najčitaniji članci