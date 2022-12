Virgin Orbit: Prvo britansko lansiranje satelita u svemir!

Britanska Uprava za civilno zrakoplovstvo (CAA) ovlastila je tvrtku Virgin Orbit za izvođenje prvog britanskog lansiranja u svemir.

CAA je odabrao tvrtku Richarda Bransona, suparnika Elon Muska u svemirskoj utrci, jer je Virgin Orbit 'poduzeo sve razumne korake kako bi rizike vezane uz lansiranje sveo na najmanju moguću mjeru'.

Lansiranje je planirano u narednih nekoliko tjedana sa svemirske luke u Cornwallu.

Misija nazvana 'Start Me Up', u čast rock bendu The Rolling Stones, uključuje prenamijenjen zrakoplov Virgin Atlantic Boeing 747 i vlastitu raketu LauncherOne.

Zrakoplov će poletjeti horizontalno s dijela zračne luke Newquay u Cornwallu s raketom koja će se odvojiti od Boeinga 707 kada bude na 11 000 metara iznad Atlantika.

Dok će raketa upaliti svoje motore i postaviti u orbitu nekoliko satelita za civilnu i vojnu primjenu, zrakoplov će se vratiti u svemirsku luku.

Biti će to prvi sateliti lansirani u svemir iz Europe.

Britanski ministar prometa Mark Harper je rekao da je Britanija sada korak bliže prema otvaranju galaktičkih puteva.

Britanska vlada se nada da će komercijalni svemirski letovi u sljedećem desetljeću njihovoj ekonomiji donijeti 4,6 milijardi američkih dolara.

