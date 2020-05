Virtualna konferencija: Što nas sve čeka na tržištu rada?

Pred poslodavcima i pred zaposlenicima je izazovno razdoblje. Više od 20.000 zaposlenih manje i 17.000 nezaposlenih rezultat su karantene na tržištu rada u Hrvatskoj, a očekuje se pad gospodarstva u Hrvatskoj za 9% (izvor: MMF). Što nas zapravo čeka u bliskoj budućnosti na tržištu rada i koja će zanimanja biti najtraženija? Rezervirajte datum - 18. lipnja 2020

Na sva pitanja istaknuti stručnjaci i eminentni hrvatski poslodavci donose odgovore u prvoj virtualnoj konferenciji koja nudi odgovore kako za poslodavce tako i zaposlenike. Foto: Robert Anić/PIXSELL



WFH revolucija (Work From Home), ubrzana digitalizacija, kako smanjiti osjećaje nesigurnosti i panike, kako uopće održati radna mjesta - samo su neka od pitanja na koja ćemo dobiti odgovore na najvećoj domaćoj poslovnoj konferenciji u virtualnom izdanju pod motom ZAJEDNO ZA SUTRA.

U zanimljivoj formi jedan na jedan intervjua predstavit ćemo Kameleon covid tvrtke koje su iz neprilike stvorile još bolje poslovne prilike. Iz kuta poslodavaca, ali i zaposlenika na panelima koje ćemo prenositi uživo razgovarat ćemo o inicijativama koje poduzimaju poslodavci kako bi zadržali zaposlenike te stvorili nova radna mjesta. S HR stručnjacima, osobama iz javnog života, psiholozima i predsjednicima uprava hrvatskih tvrtki pokušat ćemo predvidjeti kako će svijet i poslovanje izgledati nakon pandemije i hoće li se produbiti jaz između javnog i privatnog sektora.

Na kraju konferencije dodijelit ćemo nagrade Poslodavac za 5, proizašle iz natječaja koji je 24sata proveo za najbolje poslodavce među srednjim, malim (do 50 zaposlenika) i mikro tvrtkama (do 10 zaposlenika).

Osim konferencije, tu je naša platforma Poslodavac 3.0., na kojoj ćemo obrađivati sve relevantne teme vezane za poslove budućnosti i objedinjavati pozitivne primjere i prakse hrvatskih poslodavaca i zaposlenika te dijeliti savjete HR stručnjaka o ispravnom snalaženju i komunikaciji u ovim nesigurnim poslovnim vremenima. Pratite nas.



USKORO VIŠE O NAJVEĆOJ HRVATSKOJ POSLOVNOJ KONFERENCIJI U HRVATSKOJ!

