'Virus je ostao isti, a vrlo važno je da se slika bolesti mijenja...'

Virus je opasan, ali pravilnim ponašanjem možemo spriječiti njegovo širenje, rekao je hrvatski znanstvenik Ivan Đikić u emisiji Dobro jutro Hrvatska

<p>Direktor Instituta za biokemiju (IBC2) u Frankfurtu <strong>Ivan Đikić</strong> govoreći o situaciji s koronavirusom kazao je a smo o koronavirusu puno naučili - znamo puno više o dijagnostici, novim terapijama, i pacijente se može puno bolje medicinski obraditi i spriječiti smrtnost.</p><p>- Virus se nije značajno genetski promijenio. Ovaj virus mutira od dvije do četiri mutacije u svom genomu u tijeku mjesec dana, to je otprilike 40 mutacija do danas. Sve one su funkcionalno neutralne, što znači da virus nisu ni pogoršale ni poboljšale, tako da je virus ostao isti, a ono što je važno jest da se slika bolesti mijenja - rekao je Đikić za<strong> <a href="https://vijesti.hrt.hr/650137/ikic-virus-je-ostao-isti-slika-bolesti-se-mijenja" target="_blank">Dobro jutro Hrvatska.</a></strong></p><h2>'Nikako ne smijemo ignorirati virus'</h2><p>Istaknuo je da ni poruka trebala uvijek biti - virus je oko nas, virus je opasan, ali pravilnim ponašanjem, određenim mjerama gdje održavamo distancu, održavamo higijenu i ne dopuštamo tom virusu da se širi u našoj populaciji, možemo spriječiti njegovo širenje. Treba se fokusirati, naglasio je Đikić, na jesen i naučiti iz ljeta.</p><p><br/> <br/> - Mislim da je najvažnija poruka da ne smijemo ignorirati ovaj virus</p><p>On vjeruje kako je preporuka svih stručnjaka, pogotovo Svjetske zdravstvene organizacije, da treba ove godine povećati broj cijepljenja protiv gripe.</p><p> - Moja je preporuka u ovoj situaciji da se razmatra i cijepljenje djece u Hrvatskoj, upravo zbog ove situacije s Covidom. Do početka sljedeće godine nećemo moći dobiti konkretne podatke imamo li kvalitetno, neštetno i djelotvorno cjepivo protiv koronavirusa - objasnio.</p><p><br/> <br/> - Dotad trebamo biti strpljivi. Cjepivo je najbolji način borbe protiv ovog virusa, ali da poruka ne smije biti - kad dobijemo cjepivo, virus nestaje - kazao je Đikić te dodao da čak i da dobijemo cjepivo početkom iduće godine biti potrebno do kraja sljedeće godine da virus nestane.</p>