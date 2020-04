Tihi pakt Andreja Plenkovića i Milanovića za micanje Bandića

Vrh HDZ-a ozbiljno razmišlja da se nakon popuštanja epidemijskih mjera, odnosno čim se za to stvore uvjeti, ide na parlamentarne izbore. Naši sugovornici u HDZ-u kažu kako se intenzivno razmatrala mogućnost da izbori budu u drugoj polovici lipnja ili u srpnju, ali to je doista nerealno. Pitanje je kako će se odvijati kriza s koronavirusom i nema se vremena za takav manevar jer je zakon jasan. On, naime, kaže da se prvo treba raspustiti Sabor i onda u roku 45 dana predsjednik mora raspisati nove izbore. Potom se oni moraju održati u roku od 30 do 60 dana. Dakle, za izbore u lipnju već je prošao rok.

- Izbori će biti u rujnu kako je i planirano, a najkasnije rok je 20. prosinca - rekao nam je sugovornik iz vrha HDZ-a te dodao da stranka sigurno do tada neće izgubiti na rejtingu jer Vlada i Nacionalni stožer dobro upravljaju zdravstvenom krizom, a i mjere za pomoć gospodarstvu su dobro prihvaćene od šire zajednice.

S druge strane procjenuje se da bi bilo dosta riskantno čekati kasnu jesen, jer pred nama je sušna turistička sezona i recesija. I sam premijer Andrej Plenković jasno je rekao kako će kriza, koja nas čeka, biti gora od one iz 2008. godine i najavio da nas čeka teška bitka za spas gospodarstva.

No, ljudi mu, kako pokazuju istraživanja, za sada vjeruju i ima podršku naroda za velike promjene. Pitanje je samo do kada. Također, već sada se zna da će HDZ na izbore najvjerojatnije izići samostalno, baš kao i 2016.

Samostalnim izlaskom HDZ-a na parlamentarne izbore, Plenković bi se riješio koalicije sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem na nacionalnoj razini, koja mu je već duže vrijeme samo teret, a posebno u trenutnim okolnostima kad je, kažu u HDZ-u, jasno da je Zagreb nespreman ušao u borbu protiv epidemije, a gradske službe i gradonačelnik, najblaže rečeno, nisu se snašli nakon potresa koji je zadesio metropolu.

Kada je u pitanju obnova Zagreba, ranije su se iz redova vladajućih mogle čuti poruke kako sigurno neće dopustiti da Bandićevi kumovi pod nejasnim uvjetima obnavljaju Zagreb.

Svjedočili smo trzavicama između gradonačelnika Bandića i ministra graditeljstva Predraga Štromara (HNS) oko zakona o obnovi. Premijer svjestan da mu u situaciji borbe protiv korone i traženja rješenja za obnovu Zagreba ne treba novi sukob u koaliciji, napravio je sve da se spuste tenzije između partnera pa je pao dogovor da u procesu sanacije štete trebaju sudjelovati Vlada, struka, Grad Zagreb.

Dijelu HDZ-ovaca nije ni danas jasna Bandićeva reakcija te smatraju da je ona rezultat ega.

Plenkoviću i HDZ-ovcima jasno je, kažu upućeni, da su ruke Milana Bandića u Saboru prije korona krize bile precijenjene, a da unazad mjesec dana više ništa ne znače.

Svjesni da je model upravljanja Zagrebom potrošen, netransparentan i bez jasne strategije. I njima su, kao i brojnim građanima "uši proparale" brojne Bandićeve izjave, a posebno ona da su za oštećenja na domovima nakon potresa "ljudi sami krivi, jer nisu ulagali u imovinu".

U kuloarima su ponovno krenule priče kako će Plenković s Bandićem uskoro prekinuti svaku suradnju. Iako je svima jasno da je Bandić na ledu, naši sugovornici uvjereni su da predsjednik HDZ-a, koji je poznat kao ziheraš, ni ovoga puta ništa neće lomiti preko koljena odnosno da neće povlačiti radikalne poteze.

Svjestan je da se bliži politički kraj Milana Bandića i da se on teško nakon zbivanja u proteklih mjesec dana može rehabilitirati. Ali u svom planu čini se ima saveznika. Predsjednik Zoran Milanović, to nije tajna, rado bi vidio nekog drugog na čelu svog rodnog grada.

Foto: EXPRESS

Tema: Hrvatska