Virus Shamonda prvi put otkrili kod čovjeka: Pacijent preminuo, velika istraga u Francuskoj...

Francuske zdravstvene vlasti zabilježile su prvi poznati slučaj zaraze virusom Shamonda kod čovjeka. Riječ je o virusu koji uglavnom pogađa životinje, a otkriven je kod pacijenta koji je preminuo početkom listopada. Vlasti zasad ne smatraju da postoji zdravstveni rizik za opću populaciju, dok se nastavlja istraga o okolnostima zaraze i ulozi virusa u smrti pacijenta.

Virus Shamonda pripada skupini ortobunivirusa, a prenose ga sitni kukci koji sišu krv, poznati kao mušice roda Culicoides. Dosad je bio poznat kao uzročnik infekcija kod životinja, ponajprije goveda, ali zabilježen je i kod konja, ovaca, koza i alpaka.

Francuska ministarstva zdravstva i poljoprivrede objavila su da virus, unatoč višedesetljetnom širenju u Africi i Aziji, dosad nije bio zabilježen kod ljudi. Prema njihovim navodima, riječ je o iznimnom slučaju kod pacijenta koji je zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja bio posebno podložan infekcijama.

Još se istražuje kako se pacijent zarazio

Prema dosadašnjim saznanjima, pacijent se vjerojatno zarazio ubodom zaražene mušice na istoku Francuske, gdje je virus tijekom proljeća i ljeta cirkulirao među životinjama.

Zdravstvene vlasti istražuju okolnosti zaraze i povezanost infekcije s pacijentovom smrću. Prema dosadašnjim nalazima, neurološke komplikacije koje su se pojavile prije smrti vrlo su vjerojatno bile povezane s infekcijom virusom Shamonda. Ipak, istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) obaviješten je o slučaju i surađuje s nadležnim tijelima. U istragu su uključeni stručnjaci za ljudsko zdravlje, zdravlje životinja i okoliš.

Francuske vlasti naglašavaju da, s obzirom na trenutačno dostupna saznanja o virusu, zasad nije utvrđen zdravstveni rizik za opću populaciju.

Virus je ove godine otkriven u Europi

Virus Shamonda prvi je put identificiran u Nigeriji sredinom 1960-ih godina. Nakon toga povremeno je bilježen kod goveda u različitim dijelovima Afrike, kao i u Japanu.

U Europi je otkriven tijekom ljeta ove godine, kada su analize uzoraka životinja pokazale njegovu prisutnost na farmama u nekoliko zemalja, uključujući Francusku. Osim goveda, tijekom ovogodišnjeg širenja u Francuskoj zabilježene su i sporadične infekcije kod manjih preživača i kopitara.

Virus se prenosi ubodom sitnih mušica roda Culicoides, koje se hrane krvlju životinja. Goveda se smatraju glavnim domaćinima među životinjskim vrstama koje mogu biti zaražene.

Unatoč prvom potvrđenom slučaju kod čovjeka, francuske vlasti zasad ne vide razlog za uzbunu među stanovništvom. Ključno je utvrditi kako je došlo do zaraze i kakvu je ulogu virus imao u ovom slučaju, dok se daljnjim istragama nastoji bolje razumjeti njegove moguće posljedice za ljudsko zdravlje.