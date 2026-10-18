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UPUTE RODITELJIMA

Rotavirus se širi, neka djeca završila na Zaraznoj: 'Obavezno pazite kod djece na jednu stvar'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Rotavirus se širi, neka djeca završila na Zaraznoj: 'Obavezno pazite kod djece na jednu stvar'
Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Broj djece s rotavirusnim gastroenteritisom koja nam se javljaju promjenjiv je na dnevnoj razini, rekao nam je dr. Barušić iz Klinike za infektivne bolesti,

Rotavirus se ponovno širi među djecom u vrtićima, kako nam javljaju roditelji iz Zagreba, no veća epidemija je, kako doznajemo od liječnika, harala početkom rujna. Iako trenutačno nema značajnijeg porasta broja oboljelih u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", slučajevi se i dalje pojavljuju, a roditelji trebaju obratiti pozornost na simptome, koji kod najmlađih mogu dovesti do ozbiljne dehidracije.

- Broj djece s rotavirusnim gastroenteritisom koja nam se javljaju promjenjiv je na dnevnoj razini. Trenutačno nije prisutan značajno veći broj oboljele djece. Ona se uglavnom liječe ambulantno i putem dnevnih bolnica, a rjeđe se hospitaliziraju. Najvećim dijelom riječ je o djeci predškolske dobi - rekao je za 24sata Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

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Rotavirus uzrokuje akutnu infekciju probavnog sustava, a najčešći simptomi su povišena temperatura, proljev i povraćanje. Bolest može trajati oko tjedan dana, a zbog gubitka tekućine posebno je opasna za dojenčad i malu djecu, kako je za 24sata objasnila pedijatrica dr. Ilonka Artuković.

'Starija djeca uglavnom bolje podnose infekciju'

- Epidemije znaju biti neugodne i traju danima. Najvažnije je da se djeca rehidriraju. Roditelji trebaju davati rehidracijske otopine koje nadoknađuju izgubljenu tekućinu i elektrolite. U težim slučajevima djeca mogu završiti na infuziji, pa provedu nekoliko sati u bolnici - upozorava dr. Artuković.

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Najosjetljivija su djeca do šest mjeseci života, zbog čega pedijatrica posebno ističe važnost zaštite u najranijoj dobi.

- Cijepljenje je odlična zaštita. Većina mojih malih pacijenata cijepljena je protiv rotavirusa, a tek je manji broj onih koji nisu. Roditelji nabavljaju cjepivo i cijepimo djecu. Zaštita traje otprilike dvije godine, a s cijepljenom djecom nismo imali problema - kaže Artuković.

Dodaje kako starija djeca uglavnom bolje podnose infekciju, no kod dojenčadi proljev i povraćanje mogu brzo dovesti do gubitka tekućine. Zato je važno pratiti njihovo stanje - kaže. 

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