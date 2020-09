Virus u Vrapču: Obolio muškarac (35), testirali još šezdeset ljudi

<p>Klinika za psihijatriju Vrapče bila je jedna od rijetkih hrvatskih bolnica koja je od početka epidemije odolijevala proboju virusa, a od jučer i oni bilježe prvog COVID pozitivnog pacijenta.</p><p>Srećom, nije riječ ni o kome s gerijatrijskih odjela, već o 35-godišnjem muškarcu s Odjela za muške psihotične poremećaje. Kako nam je rekla ravnateljica bolnice, doc.dr. Petrana Brečić, pacijent je, po svemu sudeći, simptome razvio tek petnaesti dan od zaraze, i to u vidu lagane temperature. Odmah je jučer prebačen u Kliniku za infektivne bolesti "Fran Mihaljević".</p><p>S obzirom da se već mjesecima u Klinici Vrapče provode stroge epidemiološke mjere, svi su djelatnici bili spremni na moguću pojavu virusa. Cijeli odjel je, kaže ravnateljica, odmah izoliran, djelatnici koji su bili u kontaktu s pozitivnim pacijentom poslani su kući u samoizolaciju, i ustanovljeni su svi bliski kontakti zaraženog. Pacijenti su odvojeni prema strogim pravilima i stupnju izloženosti mogućoj infekciji. Ujedno, uzeti su brisevi od ukupno 60 zaposlenih i hospitaliziranih. Rezultati se očekuju danas.</p><p>- Ne znamo za sada sa sigurnošću kako je virus dospio u bolnicu, ali pretpostavljamo da je od drugog pacijenta ili nekog od djelatnika tko nije imao simptome. Mi smo golemi pogon, svakodnevno kroz bolnicu cirkulira 1.500 ljudi, no kako smo od početka uveli stroga pravila i mjere, punih šest mjeseci smo odolijevali proboju virusa. Ni ova situacija sada nas ne brine, bili smo na to više nego spremni, pa se funkcioniranje bolnice i dalje odvija u punom opsegu, s obzirom da smo prijem preusmjerili na druge odjele – kaže nam doc.dr. Brečić.</p><p>S obzirom na to koliko je golem pogon Klinike za psihijatriju Vrapče, i da su svo ovo vrijeme radili praktički s maksimalnim kapacitetima, pravi je uspjeh što do jučer nisu imali niti jedan slučaj zaraze. Posjeta, naime, nema već dulje vrijeme, osim u iznimnim i rijetkim slučajevima, a sve se tada odvija u za to posebno pripremljenoj sobi i uz stroge epidemiološke mjere.</p>