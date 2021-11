Virusni imunolog Ilija Brizić bio je gost Novog dana N1 Televizije i govorio je u ponedjeljak o novom soju koronavirusa koji se već raširio i po Europi.

Na pitanje što dosad pouzdano znamo o novoj mutaciji koronavirusa kaže kako znamo što očekujemo od njegovog spike proteina.

- Postoji mnogo mutacija, što je iznenađujuće i poziva na dodatni oprez. On sadrži dvije mutacije, od kojih jedna pomaže virusu da bude vrlo zarazan i druga, koja mu pomaže da izbjegava naša protutijela. To znači da naša zaštita, koju smo dobili cijepljenjem ili preboljenjem, može biti nešto slabija. Iznenađuje me da se taj novi soj pojavio nedavno, a već se pojavio u velikom broju država. Tu nešto nedostaje, ali sada moramo saznati kolika će biti zaštita i je li infektivniji - govori Brizić.

- Vjerojatno je taj virus dugo bio u osobi koja je imunokompromitirana, vjerojatno u osobi oboljeloj od AIDS-a, i to mu je omogućilo da mutira. Statistički, povremeno se dogodi da mutiranjem nastane virus koji je nešto ‘bolji’ u odnosu na originalni virus. Stručnjaci od početka upozoravaju da treba smanjiti broj mutacija. U imunokompromitiranoj osobi virus može biti dugo vremena i stvarati mutacije - objašnjava.

Brizić se osvrnuo i na to da već drugi mutirani oblik virusa dolazi iz Južne Afrike. Kaže kako u toj zemlji prate situaciju te da je moguće da je novi virus nastao u drugoj državi, ali su ga oni detektirali.

- Potencijalno je stvar u tome da u toj državi ima više ljudi koji su zaraženi HIV-om, ali to treba istražiti - kaže.

- Sekvencioniranje virusa se pokazalo jako važnim - govori.

O tome koliko bi moglo trajati istraživanje o otpornosti novog soja na cjepiva, on kaže:

- Mislim da ćemo to znati u roku dva ili tri tjedna, to su istraživanja koja se mogu vrlo lako provesti.

Na pitanje u kojoj su fazi klinička istraživanja, Brizić kaže kako su sve velike kompanije najavile dorade nove verzije cjepiva.

- Ako se virus širi brzo i te rezultate ćemo dobiti brzo. Ta cjepiva su testirana, ali nisu široko primjenjivana zato što je dosadašnje cjepivo dovoljno štitilo. Davanje booster doze proširuje djelovanje protutijela. Ja očekujem da će booster doza dosta dobro štititi i protiv te nove varijante, omikrona - kaže.

- U roku 4 mjeseca možemo imati cjepivo. Očekujemo da neće trebati davati dvije doze, nego samo booster s tim specifičnim cjepivom za omikron. Trebat će manje cjepiva i mislim da će taj proces biti mnogo brži nego prvi put. Ako ovaj novi virus predstavlja neku opasnost, mislim da smo u puno boljoj situaciji nego prije - kaže.

O tome što novi soj znači za pandemiju kaže:



- Bit će najvažnije vidjeti te inicijalne podatke koji će nam reći imamo li razloga za brigu. Može se dogoditi da novi soj istisne postojeći, ali to je jako teško predvidjeti.