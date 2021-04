Putem sustava eNaručivanja, odnosno kod liječnika obiteljske medicine cijepljeno je 629.108 ljudi te je evidentirano i 260 tisuća narudžbi. Putem platforme Cijepise.zdravlje.hr prijavilo se 203.641 građana, od kojih je cijepljeno njih 48.207. U Splitu je u utorak trebalo biti cijepljeno 250 ljudi koji su se prijavili preko platforme CijepiSe. Iz tvrtke Cuspis su obavijestili da će ih doći samo 60. Dr. Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije kazao je da su oni obavijestili nadležne koliko ljudi danas mogu cijepiti, a na red čeka još 9000 građana, piše Slobodna Dalmacija.

Naime, dr. Rađa je obavijestio NZJZ Splitsko dalmatinske županije, a oni dalje tvrtku "Cuspis", koja je i osmislila platformu "CijepiSe", da u Spaladium Arenu preko te platforme prvog dana cijepljenja može doći 250 ljudi, jer toliko je slobodnih termina za cijepljenje. No, oko 15.45 sati, dakle samo 16 i pol sati prije početka cijepljenja preko "CijepiSe" šalju obavijest da će prvi dan na cijepljenje doći samo 60 ljudi.

- Mene su o toj brojci izvijestili iz tvrtke Cuspis. Zašto samo 60 ljudi, a ne 250 kako sam rekao, ja to ne znam. Svakako znam da imamo prostora za cijepiti 250 ljudi, a oni šalju 190 ljudi manje. Iz kojih razloga, meni to nije poznato. Jedino što mi pada na pamet je da možda nisu uspjeli sve ljude obavijestiti ili da ih oni odbijaju, odnosno ne žele se cijepiti – kaže dr. Rađa i dodaje:

- Iz tvrtke "Cuspis" su se obvezali da će svakog tko se prijavio na cijepljenje preko CijepiSe obavijestiti o terminu, odnosno danu i satu cijepljenja i da će nam poslati njihove podatke, odnosno ime i prezime i MBO. Možda nisu stigli obavijestiti više ljudi. Od devet tisuća prijavljenih za cijepljenje preko te platforme u našoj županiji, prvoga dana cijepljenja trebali su po prioritetu odabrati 250 ljudi (toliko imamo slobodnih termina) koji će doći u Spaladium Arenu na cijepljenje.

U Splitsko - dalmatinskoj županiji preko platforme CijepiSe, prijavilo se 9.000 ljudi, a ako ih dnevno cijepe po 60, procjepljivanje ljudi koji su se prijavili na taj način će trajati oko 150 dana. S druge strane, danas će se u Spaladium Areni cijepiti i 1250 ljudi koji su se naručili preko obiteljskih liječnika.

I u Zagrebu više cijepljenih preko obiteljskih liječnika

Ministar Beroš nekidan je rekao kako platforma radi, no ne onako kako su očekivali, a to potvrđuju i brojke iz Zagreba. Umjesto da sama platforma olakša i ubrza cijepljenje građana, i dalje se cijepi više onih koji su se prijavili preko liječnika ili tvrtki.

- Danas je putem platforme naručeno 1.059 osoba (poslano je 1.200 poziva), 1.786 osoba su naručili liječnici obiteljske medicine i 496 prosvjetnih djelatnika - kažu iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'dr. Andrija Štampar'.

Od idućeg tjedna u Zagrebu se planira cijepiti 10.000 ljudi dnevno, a planira se otvorenje tri dodatna punkta. Jedan od njih bit će u jednoj od dvorana Doma sportova, najavio je Zvonimir Šostar.

Dodao je i kako se bez kvalitetne platforme i informatičke podrške neće moći cijepiti planirani broj ljudi.

U Međimurju nastavljaju cijepiti samo preko svoje platforme.

- Sutra, 28.04.2021., na sva tri punkta- Mesap (Nedelišće), Prelog i Mursko Središće, planiramo procijepiti ukupno 1404 osoba. Svi se nalaze na našoj platformi, nitko od njih nije preuzeti sa platforme CijepiSe. Također, u četvrtak, 29.04.2021. planiramo na istim mjestima procijepiti 1104 osobe. Isto smo sve preuzeli sa naše platforme, nikog nismo preuzimali sa državne platforme CijepiSe - kaže Irena Mađarić Tuksar, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra Doma zdravlja Čakovec.

Podsjetimo, u Međimurskoj županiji su za 40.000 kuna izradili svoju platformu još u siječnju, a preko nje se do sad prijavilo 24.000 ljudi. Cijepili su preko pola prijavljenih.

Nova platforma ili popravak postojeće?

Vlasnik tvrtke Cuspis, Vinko Kojundžić, ne odgovara na upite mailom te se ne javlja na telefon pa ga nismo uspjeli pitati zašto je naručen manji broj ljudi nego što je bilo termina za cijepljenje te može li se očekivati još problema s platformom.

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je izjavio da je ministru Berošu dao vrlo jasne upute.

- Ako je mogu neka je poprave, ako ne neka naruče novu - komentirao je probleme s platformom CijepiSe te dodao da će platiti penale oni koji su odgovorni.

Ministar Beroš je zato u utorak u 13 sati i 30 minuta sazvao sastanak na kojem se trebalo 'vidjeti što se može napraviti vezano uz platformu.'



- To je bio dogovor sa šefovima domova zdravlja grada Zagreba i sa zagrebačkim ZJZ-om te s nama koji koordiniramo cijepljenje, oko toga što ćemo i kako dalje. Platforma je dotaknuta kao problem, ali ona je instrument, a ne bit cijepljenja. Kao što znate bilo je problema u funkcioniranju, tijekom sastanka smo dobili informaciju da je provjeravana u nekoliko navrata funkcionalnost platforme i da je danas sve funkcioniralo. Vidjet ćemo kako će to ići dalje, nama platforma nije presudna. U svakom slučaju oni koji su se prijavili na platformi će svakako biti cijepljeni - rekao je nakon sastanka Krunoslav Capak.

Zvat će ljude preko medija?

No ukoliko platforma ne proradi, Capak kaže da će ljude pozivati na cijepljenje preko medija, portala, novina radija i TV-a.



- Obavijestit ćemo koja skupina ljudi treba doći na neko mjesto, pozivat ćemo ih, to je također moguće te će u nekom trenutku, kada ćemo imati dovoljno cjepiva, javni poziv biti jedan od modaliteta pozivanja građana, dodaje Capak.

Prijave preko e - Građanina?

Iz Ministarstva zdravstva do zaključka ovog članka nisu odgovorili na pitanja hoće li popravljati platformu ili naručivati novu te tko će za to biti angažiran. Umjesto toga, poslali su priopćenje u kojem navode da se građani mogu prijaviti putem Cijepise.zdravlje.hr, telefonskog broja 0800 0011, pozivnih centara županijskih zavoda za javno zdravstvo, a mogu ih upisati i njihovi liječnici obiteljske medicine. To su opcije koje su i do sad postojale.

Također, kažu da će funkcionalnost platforme doći do izražaja u trećoj fazi, ali i da će se građani moći prijaviti i preko e-Građanina.

- U pripremi je i dodatni kanal za iskaz interesa za cijepljenje putem Portala zdravlja koji je dio sustava e-Građani. U ovom trenutku fokusirani smo na potpunu pripremu za situaciju kada će veće količine cjepiva omogućiti masovno cijepljenje šire populacije - zaključuju.