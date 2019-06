'Više mi nije ugodno kad šetam šumom sam kroz Gorski Kotar'

Migranti koji su smješteni u kampovima u Bosni i Hercegovini na putu do zapadnih zemalja EU, ilegalno prolaze granicu s Hrvatskom. Zatim do Slovenije idu rutom kroz Gorski Kotar. Idu preko Risnjaka, Platka do Snežnika u Sloveniji.

Policija ima sve više u Gorskom Kotaru, a stanovnici tih mjesta su im zahvalni zbog posla koji odrađuju. Kristijan Kolar koji čuva motel Jezero u Lokvama kaže nam da su migranti provalili u motel.

- Razbili su prozor i ušli unutra. Ukrali su odjeću, tablet, sve stvari porazbacali, izvršili nuždu nasred prostorija i otišli. Također, nisu im se svidjela niti raspela na zidu koja su potrgali - kaže Kristijan. Dodaje kako je situacija u Gorskom Kotaru kritična. Migranti se kreću u grupama od 15 do 20, no u šumama su zatečene i veće grupe od 50-ak migranata.

- Nije nam se više ugodno šetati sami po šumama. Većina migranata su mladići od 20 do 35 godina. Moja punica ih je hranila neko vrijeme i pomagala im dok nije dobila upute od policije da ih prestane hraniti. Naime, kad im netko pruži pomoć, zapamte tu lokaciju te daju upute ostalim migrantima koji su u Bosni i Hercegovini. Po šumi ostavljaju crne vreće kojima označavaju rutu koja je sigurna. Stalno je neka drama s njima - kaže Kristijan.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Rudolfu Poliću, koji živi preko ljeta u Lepenici, migranti su dva puta provalili u kuću.

- Prije godinu dana, migranata je u našem području bilo puno manje. No, sada ih ima stvarno puno. Prolaze našu granicu kao kroz sir. Ove godine su mi dva puta provalili u kuću. Sad sam im ostavio i vrećicu s hranom i vodom te napisao na vrećici da je to za njih. Susjedu su u kuću provalili čak sedam puta - kaže nam Polić. Inače, u planinarske domove Hahlić na Jelenju i Schlosserov dom na Risnjaku migranti su provalili više od deset puta. Zbog toga, planinarski dom na Risnjaku, Schlosserov dom čuva specijalna policija.

- Na policiju se nitko od nas ne može požaliti. Dečki odrađuju svoj posao vrhunski. Od kada su oni tu, osjećamo se sigurnije - kažu nam stanovnici naselja Mrzla Vodica.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ilegalni migranti ne zaobilaze niti Platak.

- Prije tjedan dana, Indijac i Pakistanac došli su na Platak. Rekli su nam da su izgubljeni te da su ih opljačkali Afganistanci s kojima su bili u grupi. Uzeli su im novac i mobitel pa više nisu znali gdje trebaju ići. U nekoliko navrata vidio sam da imaju kreditne kartice UNHCR. Kazali su mi da nemaju puno novca sa sobom, a da sad idu do Italije gdje mogu podići 2000 eura s tih kartica - kaže nam jedan od stanovnika Platka. Neslužbeno doznajemo da je na području od Platka do Jelenja uhvaćeno više od 600 migranata u proteklih nekoliko mjeseci. Inače, do 1. lipnja ove godine hrvatska policija privela je 5978 ilegalnih migranata. Među njima je najviše Pakistanaca i Afganistanaca. Protekle cijele godine privedeno je 8207 ilegalnih migranata. Također, ove godine kažu nam iz Ministarstva unutarnjih poslova uhitili su 340 krijumčara, a protekle cijele godine uhićeno je njih 620.