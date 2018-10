Više nego lani: Hrvatsku ove godine posjetilo 18 mil. turista

Hrvatsku je u prvih devet mjeseci posjetilo gotovo 18 milijuna turista, koji su ostvarili gotovo 101 milijun noćenja, što su porasti od 6 odnosno 4 posto u odnosu na isto razdoblje lani te to ide u prilog najavama da se ove godine mogu očekivati ukupni porasti od 5 do 6 posto.

Te su brojke u utorak nakon sjednice Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice (HTZ) u Ministarstvu turizma iznijeli ministar turizma Gari Cappelli i direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristijan Staničić, pri čemu su istaknuli da je i rujan donio poraste dolazaka turista od gotovo 8 posto te noćenja od gotovo 4 posto.

"I prvi dani listopada pokazuju poraste u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te vjerujemo da ćemo do kraja godine, osim očekivanih fizičkih porasta, zabilježiti i porast turističkih prihoda na ukupno 12 milijardi eura od domaćih i stranih turista. Da smo na dobrom putu potvrđuju nam i rezultati za prvih šest mjeseci ove godine, po kojima su prihodi od turizma rasli 10 posto", istaknuo je Cappelli.

Osim o rezultatima dosadašnjeg tijeka sezone, na sjednici Turističkog vijeća HTZ-a raspravljalo se i o promociji za iduću godinu te će se pojačati aktivnosti za neka tržišta koja su ove godine imala nešto slabije rezultate, poput Poljske koja je na lanjskoj razini.

Cappelli je izvijestio da će s ciljem većeg razumijevanja turizma i zakonskih izmjena do kraja ove godine po Hrvatskoj organizirati nekoliko stručnih skupova kako bi se na što transparentniji način približili i sektoru i javnosti.

Najavio je da se do kraja ove godine na Vladi očekuje i prijedlog zakona o turističkom zemljištu, kao i da se uskoro očekuje raspisivanje natječaja za izradu nove strategije razvoja turizma.

"Aktualna strategija vrijedi do 2020. te smo već počeli razgovarati o izradi za sljedeće razdoblje a hoće li to biti do 2025. ili 2030. to ćemo još iskristalizirati sa sektorom, partnerima i drugim zainteresiranima", rekao je.

Staničić je istaknuo i da se raspravljalo i o okvirima programa rada i ključnim aktivnostima HTZ-a za 2019. godinu. "Više nego do sada promovirat ćemo male i obiteljske hotele kao specifičnost hrvatske ponude, a odlučili smo i da proračun za udruženo oglašavanje privatnog i javnog sektora za iduću godinu iznosi 26 milijuna kuna", rekao je, napominjući da je natječaj za to oglašavanje već u tijeku i traje do 15. listopada.

Inače, za 2018. godinu HTZ je ponudio 22,5 milijuna kuna za to oglašavanje, što znači da je za 2019. iznos veći, jer se planira dodatno jačanje avio prometa, ali i autobusima i katamaranima.

Staničić je kazao i da smo na svim ključnim tržištima ove godine zabilježili rast te da će se na svim tržištima nastaviti s pojačanim aktivnostima u promociji za 2019. godinu, kao i da će se iduće godine nastojati jače promovirati i Slavonija.

Na pitanje novinara stižu li već komentari na tri zakonska prijedloga koja su u javnoj raspravi - o turističkim zajednicama, pristojbi i članarinama, Cappelli je podsjetio da javna rasprava traje do 18. listopada. Vjeruje da će biti nekih, ali manjih korekcija zakonskih prijedloga, jer su prijedloge, napominje, radili u suradnji s turističkom industrijom, direktorima iz sustava turističkih zajednica te prema iskustvima iz stranih zemalja poput Velike Britanije i Austrije.