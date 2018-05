Po gorivo - kod susjeda? Litra benzina će uskoro biti 11 kuna

Rast cijena goriva mogao bi se nastaviti idućih tjedana i mjeseci, ali ne može se točno znati gdje će se cijena zaustaviti.

Da bi napunio spremnik automobila od 50 litara, vozaču najčešće treba više od 500 kuna. Naime, eurosuper 95 na crpkama Ine jučer je poskupio na 10,04 kune, koliko i na crpkama Adria Oila. Na crpkama Petrola i Croduxa litra eurosupera 95 stajala je 10,07 kuna, neznatno više. S druge strane, eurodizel se prodavao za 9,49 kuna po litri na crpkama Ine i Adria Oila, dok je na Petrolovim iznosila 9,50, a Croduxovim 9,52 kune po litri.

- Svi faktori koji utječu na kretanje cijena goriva u Hrvatskoj su porasli. Srednja vrijednost dolara je 6,20 kuna, naspram prošlotjednih 6,12 kuna, a na svjetskim burzama može se primijetiti i uzlazni trend cijena sirove nafte - rekao je za 24sata Tin Bašić, osnivač portala cijenegoriva.info, na kojem se svakodnevno mogu pratiti cijene dizela, benzina, autoplina i lož ulja. Dodaje da bitan utjecaj na povećanje cijena ima i geopolitička situacija i problemi.

- Imamo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji želi uvesti sankcije Iranu, zatim trgovinski rat Kine i SAD-a, sve to utječe na investitore koji kupuju zalihe sirove nafte jer znaju da će cijena s vremenom skočiti - ističe Bašić.

Cijena nafte sve više raste. U utorak se popela na 75 do 76 dolara po barelu, i to na londonskom tržištu koje je referentno za Hrvatsku. Riječ je o najvišoj cijeni u posljednje tri i pol godine. Od početka ove godine porasla je 15 posto, a u prošlih 12 mjeseci oko 50 posto, piše Novi list.

Cijena barela skače i na 100 dolara po barelu?

– Do kraja godine cijene na londonskom tržištu mogle bi dosegnuti 80 dolara - tvrde analitičari ANZ-a Daniel Hynes i Soni Kumari. Oni vjeruju u rast cijene ponajprije zato što se smanjuje ponuda nafte na svjetskom tržištu. Potražnja istodobno raste, a povećavaju se i geopolitičke napetosti.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

- Očekujemo da će se razlika između ponude i potražnje na tržištu još više smanjiti u drugoj polovici 2018. godine - tvrde ti analitičari.

No, neki promatrači, poput londonskog Telegrapha, ne isključuju mogućnost skorog poskupljenja nafte na 100 dolara po barelu, zbog političkih napetosti na Bliskom istoku. Ipak, većina stručnjaka ipak očekuje umjereni rast cijene. No, ako se rast cijena nafte umjereno nastavi i ako prijeđe 80 dolara po barelu, nije teško izračunati da bi se benzin u Hrvatskoj mogao prodavati za gotovo 11 kuna po litri, piše Novi list.

Najviša cijena benzina u Hrvatskoj bila je 10,25 kn

Na visinu cijene benzina utječe i kretanje dolara. Prije šest godina dolar je vrijedio 5,6 kuna, a danas vrijedi 6,23 kune, što je također poskupilo naftu i njezine prerađevine. Za usporedbu, u ljeto 2008. godine cijena nafte u svijetu skočila je na rekordnih 147 dolara po barelu. Međutim, eurosuper 95 tada je stajao 9,75 kuna po litri, a eurodizel 9,99 kuna – manje nego danas i 2012. godine. Dolar je 2008. bio slab i mogao se kupiti za samo 4,4 kune, dok je danas 40 posto skuplji, a njegova cijena ovih dana nastavlja rasti.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Najviša cijena benzina u Hrvatskoj zabilježena je 2012. godine, kada je nafta u svijetu poskupjela na 112 dolara. Tada je eurosuper 95 stajao 10,25 kuna po litri, a eurodizel 9,68 kuna. Čini se da razlika u odnosu na današnje cijene benzina nije velika, iako je nafta tada bila daleko skuplja. Međutim, poznato je da cijena benzina na crpkama u Hrvatskoj, kao i u ostalim zemljama, ne ovisi samo o troškovima proizvođača i prerađivača nafte. Na konačnu cijenu benzina najviše utječu porezi, trošarine i ostali nameti po litri goriva, koji su u prošlih šest godina u Hrvatskoj porasli.

'Manje se vozite, a više koristite bicikl i “cipelcug”'

I Tin Bašić smatra da će se trend rasta cijena goriva nastaviti.

- Sve je moguće. Svjetske populacije je sve više, potreba za energijom drastično raste iz dana u dan, sve je više automobila, pa raste i potražnja za naftom i dizelom. Cijene će rasti jer je potražnja veća. Plaćat ćemo skuplje, samo je pitanje u kojem periodu - kaže Bašić.

O eventualnim pojeftinjenjima ne želi nagađati jer kaže, da bi danas dobili sirovu naftu, potrebno je kopati dublje i dulje, a to znači i skuplje. Građanima savjetuje da se manje voze te više koriste bicikl i “cipelcug”.

Foto: Dreamstime

U BiH litra benzina jeftinija skoro dvije kune!

Sad je cijena goriva u Hrvatskoj veća nego u Austriji i Njemačkoj. Građani koji žive uz granicu gorivo toče u susjednim državama. Najpovoljnije je u Bosni i Hercegovini. Eurosuper 95 – 8,37 kuna. Diesel – 8,18 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara u Bosni i Hercegovini jeftiniji je 82 kune točite li Eurosuper 95 odnosno 66 kune točite li dizel.

Od susjednih zemalja točiti se isplati i u Mađarskoj te Austriji. Slovenija ima slične cijene, dok je u Srbiji benzin povoljniji, a dizel skuplji.

Brojni su razlozi rasta cijena nafte

Osim svih ovih navedenih razloga rasta cijena nafte, politički razlog koji cijenu nafte gura uvis je i iščekivanje sankcija protiv Irana koje će ponovno uvesti američki predsjednik Donald Trump. Odluku bi trebao donijeti do 12. svibnja. Uz to, valja spomenuti i previranja u Venezueli, zbog čega prijeti smanjenje proizvodnje nafte za 200 do 300 tisuća barela dnevno.

Ipak, glavni razlog za poskupljenja ipak je povećana potražnja na svjetskom tržištu, dok je ponuda smanjena. Glavni proizvođači nafte – članice OPEC-a i Rusija – dogovorno su spustili proizvodnju za 1,8 milijuna barela dnevno. Tog ograničenja planiraju se držati barem do kraja godine.

Prema procjenama MMF-a, Saudijskoj Arabiji treba cijena nafte od barem 88 dolara da bi pokrila goleme manjkove u državnom proračunu, nastale upravo zbog niske cijene crnog zlata, koja se u proteklih godina u jednom trenutku spustila ispod 30 dolara po barelu.