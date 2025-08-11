Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS!

Više od 200 naknadnih potresa na sjeverozapadu Turske

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Više od 200 naknadnih potresa na sjeverozapadu Turske
Foto: Efekan Akyuz

Više od 200 naknadnih potresa pogodilo je sjeverozapad Turske u ponedjeljak nakon onog magnitude 6,1 koji je udario zemlju u nedjelju

Tuska agencija za upravljanje katastrofama AFAD priopćila je da je registrirala 237 naknadnih potresa, a njih 10 je bilo magnitude od najmanje 4.0.  Mnogi stanovnici pogođene regije noć su, zbog straha od novih potresa, proveli vani ili u svojim automobilima, prenose turski mediji. 

Epicentri potresa locirani su u okrugu Sındırgı pokrajine Balıkesir, gdje je u potresu u nedjelju poginula najmanje jedna osoba, a 29 je ozlijeđeno.

Potres je udario na dubini od 11 kilometara, a osjetio se i u Istanbulu i u više od 200 kilometara udaljenom Izmiru. 

NA DUBINI OD 11 KM Potres magnitude 6 po Richteru uzdrmao je Tursku: 'Ovo je bilo strašno, cijela kuća se stresla'
Potres magnitude 6 po Richteru uzdrmao je Tursku: 'Ovo je bilo strašno, cijela kuća se stresla'

Turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya objavio je da je najmanje 16 kuća uništeno u potresu. 

Operacije spašavanja su gotove, a četvero ljudi je u bolnici, prenosi dpa. 

Turska je sklona potresima jer se nalazi na spoju triju velikih tektonskih ploča. Posebno je ranjiv megalopolis Istanbul koji je u travnju bio pogođen potresom magnitude 6,2. 

Potresi 'blizanci' u veljači 2023. ubili su više od 53 tisuće ljudi na jugu Turske te nekoliko tisuća u obližnjoj Siriji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili
SASTANAK NA ALJASCI

Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili

Ukrajinski „prsten tvrđava“ ili „pojas utvrda“ u Donjeckoj oblasti odnosi se na mrežu snažno utvrđenih gradova i obrambenih položaja koje je Ukrajina uspostavila kako bi zaustavila rusko napredovanje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025