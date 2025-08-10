Podrhtavanje je bilo na dubini od 11 kilometara, a osjetio se 48 km od grada Balikesira
NA DUBINI OD 11 KM
Potres magnitude 6 po Richteru uzdrmao je Tursku: 'Ovo je bilo strašno, cijela kuća se stresla'
Čitanje članka: < 1 min
Stvarno smo se dobro ljuljali, trajalo je oko 15 sekundi, napisao je jedan od svjedoka potresa magnitude 6 po Richteru koji je u 19.53 sati pogodio Tursku.
Podrhtavanje je bilo na dubini od 11 kilometara, a osjetio se 48 km od grada Balikesira.
Više od 1000 ljudi u kratkom je roku ostavilo svoje reakcije na stranici EMSC-a.
- Jako je zatreslo, sve se dogodilo iznenada - naveo je jedan.
- Vrlo nasilno i dugotrajno podrhtavanje.
- Strašno iskustvo, čak mi se i ormarić srušio.
- Trajao je gotovo 20 sekundi, bilo je jako bučno.
- Svi smo izašli van, bilo je kratko, ali snažno.
- Nema stvari koja se nije zatresla u kući.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+