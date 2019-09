'Više od 22 milijuna vozila, a od cestarina 1,22 milijarde kn'

Tijekom turističke sezone odnosno od sredine lipnja do sredine rujna, autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ) prometovalo je više od 22 milijuna vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 1,22 milijarde kuna (bez PDV-a), objavili su u ponedjeljak iz HAC-a.

Tijekom ljetne turističke sezone u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna ove godine na svim autocestama u nadležnosti HAC-a i ARZ-a zabilježen je promet od 22.365.127 vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 1,22 milijarde kuna bez PDV-a.

To je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,8 posto veći promet vozila, a za 3,1 posto veći iznos naplaćene cestarine, navode iz HAC-a.

Inače, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna na autocestama pod upravljanjem HAC-a i ARZ-a primjenjivale su se sezonske cijene cestarina, koje su za oko 10 posto više za pojedine kategorije vozila (motocikli, osobna vozila, osobna vozila s prikolicom i kamperi) nego u razdoblju vansezone.

Tako je primjerice cestarina na relaciji Zagreb - Split (Dugopolje) za osobne automobila od sredine lipnja do sredine rujna iznosila 200 kuna, dok od 15. rujna iznosi 181 kunu, a na relaciji Zagreb - Rijeka (Grobnik) je "ljetna" cestarina iznosila 77 kuna, a sada je 70 kuna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vožnja autocestom od Zagreba do Osijeka se tijekom ljeta plaćala 135 kuna, a sada je 122 kune, dok se od sredine lipnja do sredine rujna vožnja od Zagreba do Karlovca plaćala 21 kunu, a sada je 19 kuna.

Iz HAC-a u današnjem priopćenju ističu i da usporedba prometa i naplaćene cestarine na svim autocestama od početka godine do 15. rujna ove godine pokazuje da je promet povećan za 4,85 posto, dok je naplaćena cestarina veća za 4,64 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Božinović: I sigurnost Hrvatske utječe na izbor destinacije stranih turista

Na zatvaranju Stožera za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone u ponedjeljak u Zadru ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao kako je ove godine broj dolazaka pet posto veći nego lani, a strani turisti opredjeljuju se za Hrvatsku jer i sigurnost zemlje utječe na izbor destinacije.

U prostorijama zadarske Policijske uprave danas su predstavljeni rezultati projekta “Sigurna turistička sezona 2019”.

Na jednog Hrvata u turističkoj sezoni dolazi četiri do pet turista. Unatoč takvom povećanju broja stanovnika, hrvatska policija i ostale službe ove su sezone odradile uspješan posao, rečeno je na zatvaranju Stožera za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone.

"Činjenica je da kad se dogodi neki događaj on zauzme medijski prostor i ja nemam ništa protiv toga, treba se o tome govoriti, ali to nije nešto što pokazuje nekakav negativan trend. Trend je pozitivan, u konačnici vidite da ove godine broj dolazaka u Hrvatsku je opet pet posto veći, što znači da se strani turisti opredjeljuju za Hrvatsku, a sigurnost u Hrvatskoj je sigurno jedan od elemenata koji utječe na njihovu odluku o odabiru destinacije", rekao je ministar Božinović.

Policijskim postajama na moru u sezoni kao ispomoć dolaze policajci s kontinenta, a ove ih godine bilo 256.

Zadarski župan Božidar Longin smatra kako je sigurnost zadarski brend.

Zamjenik glavnog ravnatelja policije Željko Prša rekao je u vezi sa zloupotrebom droga na glazbenim festivalima duž hrvatske obale: "Zatekli smo dosta velik broj počinitelja, uglavnom stranaca, ali smo tu bili doista efikasni jer smo uglavnom izdavali prekršajne naloge na mjestu izvršenja prekršaja, gdje smo odmah naplatili novčane kazne i uprihodovali u državni proračun Republike Hrvatske iznos veći od dva milijuna kuna."

Stožer za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone prvi je put osnovan u lipnju 2018. radi koordiniranog i usklađenog postupanja policijskih uprava i drugih mjerodavnih tijela u sklopu provođenja mjera sigurnosti tijekom turističke sezone.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska