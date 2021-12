Više od 44 tisuća građana izašlo je danas na ulice Beča kako bi izrazilo nezadovoljstvo odlukom vlade o uvođenju obveznog cjepiva protiv korona virusa. Iz bečke policije su nam potvrdili da za sada nije bilo većih eskalacija, a dvije osobe su uhićene zbog opiranja mjerama zaštite protiv korona virusa, u ovom slučaju odbijanju nošenja FFP2 maski.

Međutim, fizički napadi na medijske djelatnike koji izvještavaju sa prosvjeda i dalje ne prestaju. Prema pisanjima Heute.at jedan od demonstranata je gađao novinara zaleđenim komadima snijega u glavu pri čemu je ovaj zadobio lakše ozljede. Počinitelj je uhićen. Demonstracije i ovaj puta osigurava oko 1500 policajaca koji su stigli iz čitave Austrije.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Beču

Unatoč strogim mjerama koje su na snazi, većina demonstranata se bečkim ringom kretala bez zaštitnih maski. Većina onih s kojima smo razgovarali ne poriču postojanje COVIDA-19, ali su nezadovoljni načinom kojim se upravlja pandemijom. Razočarani su vladom i smatraju da se uništava ekonomija, egzistencija je upitna te da se vrši pritisak na osnovna ljudska prava.

Obavezno cjepivo od veljače i visoke kazne

Mnogi su i strahu za svoju djecu, njihovu budućnost po pitanju socijalnih i obrazovnih vještina koje su izostale tijekom pandemije.

Veliku skupinu koja je protestirala sa parolama ‘’Ruke dalje od naše djece’’ brine prisila mališana na cjepivo. Naime, Austrija je istog dana, 25. studenog 2021. nakon što je EMA odobrila BioNTech/Pfizer cjepivo za djecu od pet do 11 godina, počela s imunizacijom.

Ono što posebno brine građane je uvođenje obveznog cjepiva protiv korone koje bi trebalo nastupiti od 1. veljače 2022. za sve starije od 12 godina. Na naše pitanje o raspisivanju referenduma, po uzoru na demokratsku Švicarsku, austrijska EU ministrica Karoline Edtstadler je rekla kako joj ne pada na pamet dati da građani odlučuju o tome.

Ukoliko dođe do toga, za necijepljene osobe bi mogle dospjeti kazne do čak 3600 eura. To bi moglo biti i puno skuplje ukoliko necijepljena osoba nekoga zarazi. Recimo, ako dokažete da vas je zarazila necijepljena osoba, tada, slično zakonu o tjelesnim ozljedama, možete tužiti tu osobu za naknadu zbog pretrpljene boli, nadoknadu troškova liječenja i izgubljenu dobit. Ukoliko zaraza rezultira smrću, necijepljenoj osobi koja je prenijela zarazu na naplatu mogu doći troškovi pogreba ili uzdržavanja djeteta.

Austriju trese i politička kriza

No, najveći problem u Austriji više nije korona virus već činjenica da se čelnici vlasti mijenjaju zbog korupcijskih skandala. Podsjetimo, Sebastian Kurz je zbog istrage o korupciji podnio ostavku na mjestu kancelara, a njegov nasljednik Alexander Schallenberg je prije tjedan dana ovlasti prepustio ministru unutarnjih poslova Karl Nehammeru. Povjerenja u politiku, koja u ime stručnjaka komunicira i upravlja korona virusom nedostaje. Demonstranti smatraju da političari koriste pandemiju kako bi podijelili društvo te ostvarili, materijalnu i nematerijalnu korist.

U Austriji će sutra završiti trotjedni lock down za cijepljene i oporavljene osobe. Oni će moći obaviti blagdansku kupovinu, a tjedan dana kasnije uživati gastronomsku i hotelijersku ponudu. No, blagdanske poklone za svoje najmilije neće moći obaviti svi. Strogi lock down za necijepljene koji je na snazi od 15. studenog traje do daljnjeg. Jedini način da izađu iz njega, uvjetuje kancelar Nehammer, je taj da se cijepe protiv korona virusa.