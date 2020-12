Više od 5000 maturanata ne želi Kiklopa na popisu za esej

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je da se u kataloge za ovogodišnju državnu maturu iz hrvatskog jezika doda Kiklop, jedno od kapitalnih djela Ranka Marinkovića

<p>U manje od 24 sata više od 5000 maturanata potpisalo je <a href="https://www.peticija24.com/ukidanje_odluke_ministarstva_o_ispravljanju_popisa_djela_za_viu_razinu_dravne_mature_iz_hrvatskog_jezik?fbclid=IwAR3Nn6Qq4umwL9AhqoWRQNwN4UZ5komBnXmf3Ak83vuQaevzHfzPSV2rxCg">peticiju</a> da se promijeni odluka o uvrštavanju romana Kiklop na listu djela koja se polažu na eseju naovogodišnjoj državnoj maturi, piše portal <a href="https://www.srednja.hr/matura/ucenici-revoltirani-promjenom-maturi-manje-24-sata-njih-5-000-potpisalo-peticiju-salju-ministru/">srednja.hr</a>.</p><p>Velika frka oko kapitalnog djela <strong>Ranka Marinkovića</strong> podigla se jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja naknadno uvrštenje na listu lektira za esej iz hrvatskog jezika na A razini. Kiklop je izostavljen tehničkom greškom, no maturanti kažu kako se ne mogu zadovoljiti s takvom neorganiziranošću sustava.</p><p>- Pa znate li vi koja smo mi generacija? Prošli smo, sa svojim profesorima, štrajk. Zajedno smo se s njima "borili" za njihova veća prava. Smatramo da su ih zaslužili. Ali, mi nismo tada imali nastavu. Velik dio drugoga polugodišta trećeg razreda imali smo online nastavu. Snalazili smo se kako smo znali i umjeli. Zagrebački maturanti u to su vrijeme prošli i kalvariju potresa. Neki su ostali bez doma. Neki ga još uvijek nemaju. Pandemija se nastavila i nakon ljeta. Cijeli smo rujan ponavljali i usustavljivali gradivo s proljetne online nastave. U listopadu smo u petoj brzini počeli s obradom gradiva četvrtoga razreda. Zaista u petoj brzini jer nitko nije znao dokad ćemo uopće ići fizički u školu. Prije nekoliko dana ponovno je uveden lockdown. Ne znam jeste li svjesni što za nas osamnaestogodišnjake znači lockdown. Nema druženja, nema izlazaka, nema prijatelja… Izdržat ćemo. I ne bunimo se. Ali, naša je generacija zakinuta ne samo za jedan razred kao prošla generacija maturanata, već za dva razreda nepotpune i ubrzane nastave. Kiklop je noćna mora većini maturanata. Ali zaista nije problem u tom djelu. Problem je u neosjetljivosti i neorganiziranosti osoba zaduženih za sastavljanje ispitnih kataloga - komentirali su za srednju.hr pokretači peticije, maturanti Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.</p><p>Pridružili su im se maturanti iz doslovce<strong> </strong>svih dijelova Hrvatske. Kiklop se kao modernistički roman obrađuje u drugom polugodištu 4. razreda, iz prošlogodišnjih kataloga izuzet je jer je Blaženka Divjak donijela odluku da se gradivo 2. polugodišta neće polagati na državnoj maturi. Maturanti se u peticiji ipak pozivaju na Pravilnik o polaganju mature prema kojem NCVVO kataloge za polaganje treba objaviti do 1. listopada tekuće školske godine. Najavljuju kako će peticiju u čim skorijem roku poslati ministru Radovanu Fuchsu, te očekuju da Kiklop i njih preskoči.</p>